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林家亨：小米發展高端市場力不從心　前景難樂觀

24/11/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　小米第三季按年轉蝕近15億元人民幣，但仍然好過市場預期，智能電話需求下降但成本上升，集團前景黯淡？騰訊(00700)南非大股東Naspers考慮出售騰訊派發作特別股息的美團(03690)，美團股價受壓，將持續一段時間？比亞迪(01211)上調對王朝、海洋等車型的官方指導價，惟早前特斯拉於內地市場減價，比亞迪與特斯拉定價策略分歧原因何在？

 

 

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