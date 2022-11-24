林家亨：小米發展高端市場力不從心 前景難樂觀

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

小米第三季按年轉蝕近15億元人民幣，但仍然好過市場預期，智能電話需求下降但成本上升，集團前景黯淡？騰訊(00700)南非大股東Naspers考慮出售騰訊派發作特別股息的美團(03690)，美團股價受壓，將持續一段時間？比亞迪(01211)上調對王朝、海洋等車型的官方指導價，惟早前特斯拉於內地市場減價，比亞迪與特斯拉定價策略分歧原因何在？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

【「嘉」點獎賞】睇節目學兩性關係知識，仲賞你M+草間彌生展覽期間限定CASETiFY手機保護殼！► 了解詳情