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黃瑋傑：內房「第三支箭」對宏觀經濟外溢作用有限

29/11/2022

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　內地防疫示威拖累港股一度跌逾700點，究竟內地會進一步收緊防疫，抑或提早放寬防疫措施，港股進一步向下風險有多大？中證監推5項內房融資措施，內房融資渠道增，前景可看好？上日（28日）內需股逆市向上，博彩企業雖獲續牌，但仍要增加總額約1000億投資，對正在虧損的濠賭股而言，並非好事？與餐飲股相比，哪一個板塊更值得部署？

 

 

 

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