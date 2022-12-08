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林家亨：現價勿追吉利　車股入市時機為農曆新年前後！

08/12/2022

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　恒指上日（7日）跌穿萬九關，隔晚美股仍普遍向下。內地已公布防疫新十條措施，尚有甚麼利好因素能帶動港股？年底前重返兩萬點並非易事？復常股炒上，現時股價已反映防情防控的利好作用？吉利汽車(00175)上日收市後公布11月汽車銷量，按年升幅縮減至只有單位數！此屬金九銀十後正常回調，抑或反映內地汽車行業萎縮情況？比亞迪(01211)據報進一步發展海外業務，會否影響內地業務發展重心？

 

 

 

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