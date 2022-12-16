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溫鋼城料在港上市中概股可避免退市　惟投資者短線或趁好消息出貨

16/12/2022

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）指，已充分審查中概股審計文件，惟納斯達克中國金龍指數於消息公布後反而愈跌愈多，隔晚收跌逾2%，如何解讀市場負面情緒？中概股在美被強制退市風險大減，能否將利好作用傳導至港股的中概股板塊？國務院副總理劉鶴最新指，針對目前內房的下行風險，正考慮新舉措改善內房負債問題。連國家高級官員也出面撐內房，內房負債問題恐怕大得只能靠國家出手？行業最壞情況過去未？內房新盤銷售不佳，拖累物管股收益的惡性循環，何時才有曙光？海底撈(06862)擬分拆特海上市，並以十派一實物分派，海底撈於消息公布後逆市靠穩，反映市場滿意是次分拆安排？

 

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