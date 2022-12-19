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連敬涵：新經濟股不復當年勇　相對看好美團

19/12/2022

嘉賓：國泰君安國際投資策略師 連敬涵香港股票分析師協會副主席 潘鐵珊


　　國家主席習近平上周於中央經濟工作會議上，開腔力撐發展數字經濟，支持平台企業，更派浙江省委書記前往阿里巴巴(09988)調研，是自旗下螞蟻集團被查後首次，反映中央對阿里的肯定？惟在實際措施出台前，象徵式到訪對股價利好作用有多大？另外騰訊(00700)上周二（13日）遭南非大股東Naspers以每股平均價約320元減持99.3萬股，套現近3.18億元。減持後Naspers持股比例由27%降至26.99%。Naspers事隔三個月再度減持，勢將掀起新一輪減持潮？澳門放寬入境防疫限制，加上新賭牌細節陸續曝光，能否撐起濠賭股？12月賭收要轉燈為過份樂觀？

 

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