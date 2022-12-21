  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

熊麗萍：日圓或重新成為避險貨幣　港股仍聚焦內地疫情消息

21/12/2022

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　日本央行上日（20日）意外地上調十年期債息波動區間，上限由0.25厘提高至0.5厘，並表示會增加每月買債規模，市場認為是次調整為收緊貨幣政策的第一步，刺激美元兌日圓最多飆逾4%至130邊，亞洲股市受壓。日本貨幣政策轉向，會否掀起匯市拆倉潮？對港股有何影響？內房配股潮持續，連同物管股短線皆不宜沾手？不少大行看好內銀板塊，指內銀將受惠明年經濟復甦，轉吼內銀或可財息兼收？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

【10萬訂閱Go!】同etnet Youtube Channel一齊衝破10萬大關，訂閱即賞你$50 HKTVmall電子禮券同2023年年曆卡！► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

02137

騰盛博藥－Ｂ

9.210

異動股

02313

申洲國際

80.800

異動股

01797

新東方在綫

49.400

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02137 騰盛博藥－Ｂ
  • 9.110
  • 02313 申洲國際
  • 80.450
  • 01797 新東方在綫
  • 49.400
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 38.350
  • 02197 三葉草生物－Ｂ
  • 2.930
股份推介
  • 00017 新世界發展
  • 21.200
  • 目標︰$26.00
  • 01299 友邦保險
  • 83.900
  • 目標︰$91.00
  • 01890 中國科培
  • 2.570
  • 目標︰$2.79
  • 02427 GUANZE MEDICAL
  • --
  • 目標︰--
  • 01099 國藥控股
  • 19.360
  • 目標︰$24.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 311.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.150
  • 00005 滙豐控股
  • 47.550
  • 00388 香港交易所
  • 326.200
  • 00001 長和
  • 45.400
報章貼士
  • 00973 L'OCCITANE
  • 23.600
  • 目標︰--
  • 02388 中銀香港
  • 26.450
  • 目標︰$27.25
  • 01368 特步國際
  • 8.160
  • 目標︰$10.50
熱炒概念股
即時重點新聞

21/12/2022 11:13  【回顧展望－環保車勢】車股明年難翻身？專家看淡比亞迪及蔚小理

21/12/2022 11:00  【回顧展望－內房重建】內房置諸死地而後生，銷售能力成決勝關鍵

21/12/2022 09:30  【香港政情】傳黃元山執掌特首政策組，最快下周公布班子名單

21/12/2022 09:23  恒指高開96點報19190，翰森製藥升4.5%，申洲漲3%

21/12/2022 09:14  【國際要聞】英國救護車隊30年來首度大罷工，英軍充當臨時司機

21/12/2022 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２０﹒７３億元，買旭輝沽騰訊

21/12/2022 08:09  【大行炒Ｄ乜】中金升港交所目標至４００元，高盛升三葉草目標

16/12/2022 17:57  《嚟緊炒Ｄ乜》中概股除牌風險降，騰訊音樂量度升幅見４６銀

21/12/2022 09:49  《財資快訊》美電升報７﹒７９１５，隔夜拆息急挫至今早１﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

【回顧展望－內房重建】內房置諸死地而後生，銷售能力成決勝關鍵
人氣文章

新聞>財經熱話

【回顧展望—環保車勢】車股明年難翻身？專家看淡比亞迪及「蔚小理」
人氣文章

新聞>開市Good Morning

熊麗萍：日圓或重新成為避險貨幣　港股仍聚焦內地疫情消息
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

囡囡同學家長搶飛 Gigi預告開騷有限度性感
人氣文章

FOCUS

【FOCUS】俄烏戰火滿300天　西方私心暗助普京
人氣文章

娛樂情報

練成「神級EQ」面對抨擊 千嬅冧歌迷︰你哋係我嘅止痛藥水
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living

像她這樣一個女子：心裏住著小女孩的西西，軀殼下的精神，將以靈感般的方式存在
人氣文章

Fashion

Pantone 2023年度色Viva Magenta 萬歲洋紅登場！被形容為「握緊戴上絲絨手套的拳頭」的色彩，散發女性自由力量！聖誕、除夕派對穿搭推薦！
人氣文章

Beauty

讓一頭散發芳香、輕盈的秀髮為約會加分！編輯推介鎖住髮色、漂染前後急救護理好物
健康好人生 Health Channel
人氣文章
城中大事單車節開催！騎單車如何避免腰痠背痛？一種方法最有效！
人氣文章
最新疫情｜單日確診數字較昨日輕微下跌！增14,982宗本地個案！冬至起取消餐飲處所人數限制+光顧酒吧唔使快測 10
人氣文章
保暖大法｜洋葱式穿法已過時！網上熱捧「26°C穿衣公式」！着衫都要計數？衣服溫度對照表大公開
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/12/2022 11:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/12/2022 11:59
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/12/2022 11:59
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/12/2022 11:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/12/2022
【回顧展望－內房重建】內房置諸死地而後生，銷售能力成決勝關鍵
人氣文章財經熱話21/12/2022
【回顧展望—環保車勢】車股明年難翻身？專家看淡比亞迪及「蔚小理」
人氣文章開市Good Morning21/12/2022
熊麗萍：日圓或重新成為避險貨幣　港股仍聚焦內地疫情消息
人氣文章財經熱話21/12/2022
【虛幣世界】Auros Global因FTX問題遭清盤，公司計劃重組
人氣文章香港要聞20/12/2022
【新冠肺炎】周四起撤銷宴會人數上限　入酒吧及本地遊等毋須快測
人氣文章中國故事20/12/2022
《神州經脈》LPR持平符預期　滬綜指連跌四日　交投縮至兩月低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金