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溫傑：阿里或有餘威　假期前可部分減持

16/01/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　港股今年開局以來連日刷新逾半年新高，惟成交未配合反逐步縮減至約1300億元，反映好友減倉潮已啟？農曆新年前目標價未敢太進取？近期醫藥股爆發力強， CXO概念股持續造好，今年藥股不再弱勢﹑有望翻身？內地補貼生第三胎，對提振生育率的誘因有多大？難望如去年般炒起三孩概念股？本地銀行股及內銀股，比比又會點揀？

 

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