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溫鋼城：港股或已步入整固期　宜趁低吸納作短線部署

03/02/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城 (Harris)

 

　　恒指上日（2日）先高後低，收市更失守兩萬二點水平，大市要突破區間仍欠甚麼催化劑？據港交所股權披露顯示，股神巴菲特事隔三周再沽比亞迪(01211)，於1月27日再減持逾155萬股比亞迪H股，每股平均作價226.32元，套現逾3.5億元，持股比例降至12.9%。股神愈沽愈高，對股價後向有何啟示？比亞迪股價於近幾次股神減持後波動不大，反映市場已充分消化股神沽貨的影響？港府加撐旅遊行業，推出大型推廣香港活動「你好，香港！」，預計對推動旅遊及本地零售業的作用有多大？要待旅客人數及零售數據明顯好轉，才能將利好作用傳導至相關股份？市場繼續熱炒人工智能(AI)概念股，有傳百度(09888)將研發中文版聯天機器人ChatGPT，中美角力勢延伸至AI市場？AI市場發展潛力如何?哪隻股份能率先受惠？

 

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