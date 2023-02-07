  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：港股現處調整期　21000點見初步支持

07/02/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股已連跌三日，累跌850點，屬健康回調或轉勢先兆？港股基本面轉弱，反映恒指仍有下跌空間？下個支持位望250天線（約20200點）屬過分悲觀？行政長官李家超率團外訪沙特阿拉伯，港交所(00388)與沙特證券交易所簽署合作備忘錄，將在互掛上市等領域合作，預料對港交所的利好作用有多大？甚至有望左右北水的影響力？預料特首此行中東之旅還會帶來哪方面的好消息？據報蘋果(AAPL)手機在內地減價促銷，為搶佔市場份額而不惜犧牲營收，對集團長遠發展有甚麼影響？蘋果的品牌效應已大不如前？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

163.000

異動股

00020

商湯－Ｗ

2.940

異動股

00700

騰訊控股

381.800

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 162.900
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.950
  • 00700 騰訊控股
  • 381.800
  • 02269 藥明生物
  • 64.800
  • 01024 快手－Ｗ
  • 66.200
股份推介
  • 00386 中國石油化工股份
  • 4.170
  • 目標︰$4.60
  • 01299 友邦保險
  • 85.300
  • 目標︰$91.18
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.950
  • 目標︰--
  • 00823 領展房產基金
  • 62.800
  • 目標︰$70.00
  • 01681 康臣葯業
  • 4.380
  • 目標︰$5.40
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 381.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.950
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 104.500
  • 00388 香港交易所
  • 339.400
  • 00005 滙豐控股
  • 56.850
報章貼士
  • 02689 玖龍紙業
  • 6.500
  • 目標︰--
  • 00388 香港交易所
  • 339.400
  • 目標︰$326.00
  • 09985 衛龍
  • 10.140
  • 目標︰$12.30
熱炒概念股
即時重點新聞

07/02/2023 12:16  【預算前瞻】德勤料本年度赤字1257億，財政儲備8314億元

07/02/2023 12:07  恒指高收177點，AI聊天機械人命名，百度爆升逾14%

07/02/2023 11:44  【外圍經濟】澳洲央行加息25個基點，符合經濟師預期

07/02/2023 11:35  巨頭入局ChatGPT，騰訊、阿里、華為申請「人機對話」專利

07/02/2023 09:52  【通關復常】陳國基:昨出入境人次28萬，其中22萬經陸路口岸

07/02/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１９﹒９億元，買盈富沽美團

07/02/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】滙證降理想目標至１３５元，富瑞升三隻飲料股目標

03/02/2023 18:14  《嚟緊炒Ｄ乜》ＩＧＧ經典遊戲收入穩健，中線唔難上試５銀

07/02/2023 11:37  《財資快訊》美電升報７﹒８４７３，兩周及以下拆息微跌

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】雙震重創土耳其　5月大選添變數
人氣文章

新聞>財經熱話

【預算前瞻】德勤料本年度赤字1257億　倡派5000元消費券
人氣文章

新聞>香港要聞

【通關復常】陳國基：昨出入境人次28萬　其中22萬經陸路口岸
品味生活
生活
人氣文章

改朝換代Digital．Jimmy Leung

10美元買逾千「人臉資訊」！大量自拍照充斥Dark web？公司資料外洩6成為員工所為？誰是主要買家？
人氣文章

小薯茶水間

Apple回收價2023｜再調低iPhone／iPad／Mac舊機換新Trade-In價！iPhone 13 Pro Max跌得最多？邊款Mac不跌反升逾三成？
人氣文章

小薯茶水間

美國《財富》公布全球最受讚賞公司排行榜！佢第16年蟬聯榜首！「股神」巴菲特投資巴郡排第幾？邊個連跌10位跌出10強？
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

【2023情人節禮物提案】嚴選七款Cartier時尚單品 為你打造最美愛情
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

將野生動物實體化的創意太過火？Schiaparelli高訂系列被轟，揭露社會迂腐思想
人氣文章

Fashion

Nike x Tiffany & Co.最新聯乘：Black撞Tiffany Blue的Air Force 1波鞋即將面世！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
備戰渣馬！飲食宜高碳低脂，逐步提升訓練強度，忌短時間大量操練，一定要做呢件事！
人氣文章
快速掌握 如何正確量度血壓
人氣文章
新年後肚腹胖幾圈兼全身水腫？濕氣作祟！中醫針灸+艾灸治療，去濕減肥即時見效？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2023 14:37
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2023 14:37
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 07/02/2023 14:37
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 07/02/2023 14:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章FOCUS07/02/2023
【FOCUS】雙震重創土耳其　5月大選添變數
人氣文章財經熱話07/02/2023
【預算前瞻】德勤料本年度赤字1257億　倡派5000元消費券
人氣文章香港要聞07/02/2023
【通關復常】陳國基：昨出入境人次28萬　其中22萬經陸路口岸
人氣文章財經熱話07/02/2023
百度將推AI聊天機械人獲大行唱好飆一成半　回至咩位可買？
人氣文章財經熱話07/02/2023
《午市前瞻》消息炒完大市或試穿兩萬 通關概念須待五一再炒起
人氣文章大行報告07/02/2023
【大行炒D乜】匯證點睇小米？瑞信點睇玖紙？一click就知道
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金