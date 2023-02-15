熊麗萍：半導體股值博率不高 華虹不受中美關係影響為行業首選

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

美國1月物價消費指數升幅有所回落，但較預期速度為慢，市場憂慮聯儲局會進一步加息，拖累道瓊斯工業平均指數一度跌逾400點，惟港股ADR、夜期輕微向上，如何判斷港股短期走勢？華虹半導體(01347)去年第四季純利大增七成二至逾4.5億美元，收入亦按年升近兩成，好過市場預期，反映芯片行業復甦進度理想？行業最壞情況已過？人工智能(AI)需求日益增加，利好作用能否傳導至半導體板塊？近日有資金追入綠電板塊，內地經濟重啟，電力需求提升可期？

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