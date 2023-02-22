熊麗萍：京東減價戰勝算不大 惟料股價再跌空間有限

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

港股近期未見明確催化劑帶動，更步步下試兩萬點大關，北水資金流向又沒太大指標性，或與兩會前穩控市況有關？據報京東集團(09618)擬於3月初啟動百億補貼行動，與拼多多(PDD)展開競爭，惟市場似乎對京東此舉信心薄弱，上日股價急插逾8%，隔晚美股股價亦蒸發逾一成一，京東在減價戰中勝算有多大？減價搶佔市場份額此舉對集團中長線發展有甚麼影響？信和置業 (00083)公布截至去年12月底止的中期業績，少賺逾42%至24.6億元，但仍派息15仙，反映集團現時財政尚算穩健？上日（21日）逆市向上的煤炭股，如何應對周期性風險？

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