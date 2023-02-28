黃瑋傑：港股短線或現技術性反彈 現底背馳及重返十天線方為觸底訊號

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股已連跌五天，累跌943點，兩萬點心理關口得而復失，同時在多項技術指標轉弱下，恒指或已現觸底訊號？跟隨北水步伐買貨又值博嗎？信義系股份上日（27日）收市後公布去年全年業績，三者全年純利均倒退下維持派息，當中信義玻璃(00868)派息0.22元，按年大減71%，削減幅度比純利倒退幅度更大，預計市場對派息金額難滿意？母公司信義光能(00968)回A又能否提升集團整體派息比率？世界通訊大會上日於西班牙開幕，市場聚焦包括6G、元宇宙及人工智能等衞星通信技術，刺激中興通訊(00763)上日一度升逾9%，如何解讀中興上日一枝獨秀﹑跑贏同業？另外據報美國或限制南韓企業在中國生產先進芯片，對內地芯片發展有多大影響？勢難達成2025年年底前七成自給自足率的進取目標？

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