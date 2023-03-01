熊麗萍料恒指3月走勢較上月佳 須留意企業疫後業務展望

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

港股弱勢未止，連跌六日後已累跌逾千點，已抹去今年以來所有升幅，恒指亦已貼近保歷加通道頂部橫行多日；憧憬兩會即將於3月4日召開，或能挾高港股收復失地？據報香港寬頻(01310)獲環球全域電訊提出收購要約，估值或逾10億美元，折合約76億港元，比現市值約73億港元還高，股份上日（2月28日）下午短暫停牌；獲收購屬利好或利淡？對股價前景有甚麼影響？國務院發布數據中國建設整體佈局規劃，大力支持內地數字經濟發展，對中資電訊股的利好作用有多大？上日升幅或已充分反映消息的利好？三大中資電訊股中，哪隻的投資價值較大？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！