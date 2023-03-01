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熊麗萍料恒指3月走勢較上月佳　須留意企業疫後業務展望

01/03/2023

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　港股弱勢未止，連跌六日後已累跌逾千點，已抹去今年以來所有升幅，恒指亦已貼近保歷加通道頂部橫行多日；憧憬兩會即將於3月4日召開，或能挾高港股收復失地？據報香港寬頻(01310)獲環球全域電訊提出收購要約，估值或逾10億美元，折合約76億港元，比現市值約73億港元還高，股份上日（2月28日）下午短暫停牌；獲收購屬利好或利淡？對股價前景有甚麼影響？國務院發布數據中國建設整體佈局規劃，大力支持內地數字經濟發展，對中資電訊股的利好作用有多大？上日升幅或已充分反映消息的利好？三大中資電訊股中，哪隻的投資價值較大？

 

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