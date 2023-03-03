溫鋼城：關注兩會新政撐大市 料恒指3月有望重上兩萬一

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

近期港股利好因素不斷，但恒指弱勢未止，只見數天「死貓彈」而非真轉勢，如何解讀基本面與指數走勢的分歧？緊貼北水動向以牛熊證部署，成功捕捉到大市後向的機會率有多大？嗶哩嗶哩(09626)上年經調整淨虧損擴大至67億元人民幣，惟上季收入升逾6％至逾61億元，為歷來表現最佳，如何評價這份「先低後高」的成績表？經濟復常後，本季收入再創新高的機會有多大？隔晚美股B站(BILI)表現反覆，早段曾跌逾7%，其後倒升逾9%收市。股價表現如何反映對業績的看法？料B站港股跟隨外圍急彈的機會有多大？另外，溫總亦會分析兩會受惠股份及政府新班子上場對刺激經濟政策的影響！

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