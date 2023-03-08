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熊麗萍：恒指料下試2萬點　殺牛證後窄幅上落

08/03/2023

嘉賓：駿達資產管理投資策略總監 熊麗萍

 

　　聯儲局主席鮑威爾指，可能要加大力度控制通脹，最終利率可能較預期為高，拖累歐美股市全線向下，內地今日（8日）將會公布2月居民消費物價指數，兩會消息真空期間，股市由經濟數據主導？不宜看得過分樂觀？近期國際油價回升，加上石油股估值偏低，現時或是吸納油股的好機會？值得憧憬國企估值重組﹑或帶動油股股價再創新高？油股做好又能否傳導至油服相關股？中聯通(00762)今日將公布業績，市場關注公司或續提升派息比率，績前憧憬能否支撐股價今日維持強勢？

 

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