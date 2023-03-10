  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

京東下季度靠薄利多銷　股價有下試138元風險

10/03/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　隔晚美股三大指數全線下挫，市場聚焦今晚美國公布非農就業數據，港股ADR、即月夜期低水200－300點不等，反映港股弱勢未完？隔晚京東(09618)績後ADR曾急瀉11%，集團公布派發末期息，同時重申早前開展的百億補貼計劃將為恒常措施，燒錢或成經營常態？對集團負面影響大？友邦保險(01299)去年少賺96%，純利倒退幅度屬意料之外？或造成短線股價波動？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

【2023兔年】迎新春，謹祝大家福兔豐年，鴻圖大展，財運亨通！ 即睇2023癸卯年運程預測，兔年齊齊行大運！► 即睇

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

125.700

異動股

09618

京東集團－ＳＷ

159.500

異動股

09888

百度集團－ＳＷ

130.100

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 125.800
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 159.300
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 130.100
  • 00175 吉利汽車
  • 9.490
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 80.600
股份推介
  • 00434 博雅互動
  • 0.610
  • 目標︰$1.30
  • 00322 康師傅控股
  • 13.180
  • 目標︰$14.00
  • 02343 太平洋航運
  • 3.450
  • 目標︰$3.78
  • 00327 百富環球
  • 7.030
  • 目標︰--
  • 03899 中集安瑞科
  • 8.100
  • 目標︰$9.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.750
  • 00700 騰訊控股
  • 335.000
  • 00941 中國移動
  • 62.550
  • 09618 京東集團－ＳＷ
  • 159.300
  • 00511 電視廣播
  • 10.860
報章貼士
  • 00220 統一企業中國
  • 7.770
  • 目標︰$8.70
  • 00728 中國電信
  • 4.280
  • 目標︰$4.70
  • 01186 中國鐵建
  • 5.330
  • 目標︰$6.00
熱炒概念股
即時重點新聞

10/03/2023 10:58  【兩會焦點】習近平以全票贊成連任國家主席，中央軍事委員會主席

10/03/2023 11:07  【兩會焦點】韓正當選為國家副主席，趙樂際當選人大常委會委員長

10/03/2023 10:01  恒指跌幅擴至逾五百點，京東挫逾11%，吉利、比亞迪跌逾6%

10/03/2023 09:23  《中概異動》京東集團低開近一成，去年虧轉賺104億人幣遜預期

10/03/2023 08:41  內地汽車業掀降價潮，30個品牌「參戰」，寶馬純電車降10萬元

10/03/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒１５億元，買中移動沽盈富

10/03/2023 08:26  【大行炒Ｄ乜】京東集團績後遭四行降目標，花旗升九倉至買入評級

10/03/2023 10:25  《財資快訊》美電軟報７﹒８４９１，美元兌人幣軟報６﹒９６４２

專題透視
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】京東放榜真係咁曳？一表睇晒大行點評價
人氣文章

新聞>開市Good Morning

京東下季度靠薄利多銷　股價有下試138元風險
人氣文章

新聞>財經熱話

【虛幣世界】加密貨幣急跌好友遭斬倉，涉資逾3億美元
品味生活
生活
人氣文章

Foodie What’s On

澳門葡國菜精選推介 | 澳門葡人秘密飯堂／婆仔屋木糠布甸／古法馬介休炭烤牛／得獎名廚烤乳豬／祖傳海鮮飯
人氣文章

政是有心．余君雋

不是說以民為本嗎？
人氣文章

娛樂情報

恨拍劇完成心願 梁朝偉萌退意︰已係最後階段
DIVA CHANNEL
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

捨棄譁眾取寵的奇招，Balenciaga一反常態回到設計的本質！時裝界終於醒悟？
人氣文章

Fashion

2023春夏名牌手袋大勢：春日清新綠調突顯低調氣質！Chanel薄荷綠、BV鼠尾草綠、Celine桂冠綠，你鍾情哪款？
人氣文章

Fly with Luna．夏月

大阪Glamping | SKY DOME阪南（四）：一文看清預訂付款方法、交通安排、常見問題和行程懶人包
健康好人生 Health Channel
人氣文章
全球每年180萬人死於急性冠狀動脈症！復發比常人病發高10倍！呢幾部分疼痛要留神
人氣文章
數據不騙人？
人氣文章
消委會｜實測8款家用紅外線治療燈！邊款照射面積最大？最平？方便收藏？一文睇晒紅外線治療燈使用貼士＋6大FAQ！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2023 11:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2023 11:44
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 10/03/2023 11:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 10/03/2023 11:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章大行報告10/03/2023
【大行炒D乜】京東放榜真係咁曳？一表睇晒大行點評價
人氣文章國際動態10/03/2023
加拿大警察正在調查中國在當地秘密設立的海外警察站
人氣文章國際動態10/03/2023
拜登公布6.9萬億美元預算提案，向共和黨「亮劍」
人氣文章開市Good Morning10/03/2023
京東下季度靠薄利多銷　股價有下試138元風險
人氣文章財經熱話10/03/2023
【虛幣世界】加密貨幣急跌好友遭斬倉，涉資逾3億美元
人氣文章中國故事09/03/2023
《神州經脈》通脹回落市場憂通縮風險　中方斥荷蘭收緊芯片出口
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【2023兔年運程】用九宮飛星全方位催旺流年運勢！財運、桃花運、健康運提升！(附文字版)

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金