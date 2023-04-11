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市場料美聯儲5月再加息　黃瑋傑：資金回流或利好AH股

11/04/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　美國3月非農職位增加23.6萬個，失業率則回落至3.6%，兩者均好過市場預期，市場對聯儲局5月加息0.25厘預期再度升溫，對美匯指數有直線拉升作用？港股勢將受壓？長假期後大市成交金額或見回升？金價見逾一年高位後回調至每盎司2000美元以下，現屬買入好時機？金價仍有下跌空間嗎？個股部署上以個別黃金相關股﹑還是黃金ETF較值博？近期波羅的海乾散貨指數回升，過去一周累升逾一成二至1500點以上，屬行業回暖跡象？如何判斷行業前景？

 

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