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林家亨：恒指今借勢回落300點不意外　長假期後北水或恢復淨流入

13/04/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　美國3月消費物價指數（CPI）較2月大幅放緩至增5%，惟核心通脹仍有升溫跡象，加上美國聯儲局議息3月會議紀要顯示，多名官員預計年內將會踏入經濟衰退，美股短期難向好？連帶拖港股後腿風險有多大？北水連續22日買貨斷纜，如何解讀資金流向對港股的影響？或預示港股第二季有望重拾上升動力？股王騰訊(00700)的南非大股東Naspers旗下Prosus將額外9600萬股騰訊股票存入CCASS，引起市場憂慮大股東正部署沽貨，拖累上日（11日）股價應聲跌逾半成，減持對騰訊股價影響有多大？瑞聲科技(02018)據報或失去蘋果公司（AAPL）9億元人民幣訂單，拖累上日股價急挫至逾4個月低，對集團今年盈利影響有多大？另外林sir亦會分析新能源車行業龍頭特斯拉（TSLA）本港車款減價的影響！

 

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