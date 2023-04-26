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熊麗萍：港股現處弱勢　外圍仍存不明朗因素　恒指或下試19300點水平

26/04/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　市場憂慮中美科技戰升級，拖累隔晚美股全線受挫，當中以科技股為主的納斯達克綜合指數跌近2%，反映中概股表現的金龍中國指數更蒸發3%，阿里巴巴(09988)ADR較港股上日（25日）收市價低逾3%；料今日港股受累程度有多大？中概股當中哪隻抗跌力最差？「五一」前連失兩萬關及250天線，屬買貨好時機？作為全球第二大鋰生產國的智利，據報計劃國有化鋰工業，拖累本港兩大鋰電池股上日一度下跌近9%，天齊鋰業(09696)澄清集團鋰礦的主要供應非來自智利，智利國有化鋰業對行業有多大影響？然而，工業級碳酸鋰價格年初至今已下跌逾60%，鋰電池股即將公布業績，有何部署策略？碳酸鋰價格仍未有見底跡象，或反映新能源車價格戰仍須維持一段時間？

 

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