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溫鋼城：五月起為多事之夏　最差情況或下試18000點

28/04/2023

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　美國首季GDP增長1.1%，遠低過市場預期的升2%，惟首季核心PCE升幅高過市場預期，反映美國即將出現滯脹？對股匯債市影響有多大？內險股上日（27日）受到中國平保(02318)業績理想帶動下齊齊向上，同業中國人壽(02628)首季純利、新保單價值同樣錄增長，周五（28日）能否承接上日升勢？比亞迪(01211)首季業績報捷，盈利大升逾四倍至約41億元人民幣，於汽車銷售淡季亦能有如此好成績，值得憧憬今年未來數季亦有強勁增長？抑或只屬疫後復甦的「報復性反彈」？比亞迪同時超越德國福士，成為內地最暢銷汽車品牌，反映比亞迪有條件在其他市場挑戰國際大車企？另外亦會跟進中石油(00857)業績前瞻，及一眾中字頭股份的部署策略！

 

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