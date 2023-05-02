  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：港股五月突破看兩大關鍵位　四大板塊值得留意

02/05/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　美國第一共和銀行（FRC）被監管機構接管，並將被摩根大通（JPM）以106億美元收購，刺激隔晚美股三大指數早段向上，惟後勁不繼轉跌收市，料港股跟隨外圍先升後回機會有多大？銀行業危機或已暫告一段落？對本周聯儲局議息有何啟示作用？除了聯儲局議會議結果外，本周還有多項重磅數據即將出爐，包括美國非農就業數據，數據將如何影響整體股市表現？多隻基建股﹑航運股均已公布今年首季業績，黃師傅如何點評以上股份？內地政策對行業有何刺激作用？另外亦會分析內地車企4月交付量，對內地新能源車行業前景的啟示！

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

132.500

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

82.600

異動股

01024

快手－Ｗ

50.750

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 132.600
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.350
  • 01024 快手－Ｗ
  • 50.700
  • 00591 中國高精密
  • 0.310
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.830
股份推介
  • 02486 普樂師集團控股
  • --
  • 目標︰--
  • 06690 海爾智家
  • 25.100
  • 目標︰$26.50
  • 01211 比亞迪股份
  • 231.400
  • 目標︰$262.00
  • 02411 百果園集團
  • 5.820
  • 目標︰$7.00
  • 01681 康臣葯業
  • 5.200
  • 目標︰$5.32
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 82.350
  • 00700 騰訊控股
  • 344.800
  • 00005 滙豐控股
  • 57.650
  • 00001 長和
  • 53.050
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 2.580
報章貼士
  • 01929 周大福
  • 15.400
  • 目標︰$16.90
  • 00388 香港交易所
  • 322.200
  • 目標︰$370.00
  • 00586 海螺創業
  • 12.160
  • 目標︰$15.00
熱炒概念股
即時重點新聞

02/05/2023 12:15  【匯控季績】匯控:擬回購最多20億美元股份，今明年派息率五成

02/05/2023 12:02  【匯控季績】匯控首季列帳基準稅前利潤升2.1倍，息10美仙

02/05/2023 12:23  恒生銀行(11)宣派第一次中期股息每股1.1元

02/05/2023 11:03  《本港經濟》IMF下調香港今年經濟增長預測至3.5%

02/05/2023 11:25  《港元利率》港匯再觸弱方水平，一個月拆息見六周新高隔夜息回落

02/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入６﹒６７億元，買中海油沽恒生國企

02/05/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】大摩升聯想六成目標兼升級，中信里昂評內銀推中行

02/05/2023 12:09  《財資快訊》美電穩報７﹒８４９９，一周拆息微升至３﹒２％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》料恒指250天線膠著 銀娛 金沙宜待調整吸納
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】中信里昂評內銀　瑞信評航運股　一表睇晒好清晰
人氣文章

新聞>財經熱話

【汽車新勢力】關注汽車股減價戰因素　股價表現受行業氣氛所拖累
品味生活
生活
人氣文章

著數速遞

五一長假Shopping！各大商場優惠大合集！1折、半價買Gucci、Balenciaga / 最高回贈$4,500購物禮券 / 抽泰國雙人來回機票 / $1瘋狂搶iPhone、PS5
人氣文章

時事要聞

洗碗工無人做 業界月薪2萬搶人 人工漲食肆加價15%
人氣文章

美女中醫．譚莉英

未夠「五張」就患五十肩？側睡惹的禍！中醫針灸，一併搞掂肩周炎、肝腎脾虛
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

《愛我別走》觀後感：人的相遇都是一場浪漫的邂逅
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

用10年時間作愛的見證：輿論拆不散的台灣「爺孫戀」，最終隨骨灰散落大海，無怨無悔？
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

「大快活」新奧爾良：美國版圖底部的「美食之都」，一個醉生夢死之地！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
除口罩發現皮膚差兼顯老？注射透明質酸可提升蘋果肌！要了解甚麼風險？
人氣文章
胸悶乏力又煩燥？可能是血虛型高血壓！高血壓5種食物可免則免！兩種米、一種豆有助養氣血、降血壓
人氣文章
在家也有教練指導健身！PURE Online：一站式瑜珈、健身、冥想線上課程平台，從內到外放鬆身心
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 02/05/2023 13:28
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 28/04/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 02/05/2023 13:28
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 02/05/2023 13:10
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話02/05/2023
《午市前瞻》料恒指250天線膠著 銀娛 金沙宜待調整吸納
人氣文章大行報告02/05/2023
【大行炒D乜】中信里昂評內銀　瑞信評航運股　一表睇晒好清晰
人氣文章財經熱話02/05/2023
【汽車新勢力】關注汽車股減價戰因素　股價表現受行業氣氛所拖累
人氣文章國際動態02/05/2023
美財長耶倫警告，聯邦政府營運資金最快下月1日耗盡
人氣文章開市Good Morning02/05/2023
黃瑋傑：港股五月突破看兩大關鍵位　四大板塊值得留意
人氣文章香港要聞02/05/2023
港鐵(66)料年內重推小蠔灣第一期，改良招標條款
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金