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熊麗萍：關注聯儲局加息　港股觀望氣氛濃厚　留意19500點支持

03/05/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　港股上日（2日）早段走勢較反覆，雖一度升近400點﹑高見20286點，惟後勁不繼，兩萬點得而復失，本周環球市場消息﹑數據接踵而至，港股又會如何反應？能否擺脫「五窮月」命運？上日發布今年首季業績的匯控(00005)績後獲資金追捧，收升4.5%，成交增至約19億元的近個半月新高，業績因素又能帶動股價多久？惟集團正考慮分拆業務，對小股民有甚麼影響？其集團成員恒生銀行(00011)同樣上日公布派息，第一次中期股息每股派1.1元，按年增加57%；惟恒生低收，反映市場不滿意此派息安排？美國續制裁中國芯片發展，幸在港上市的芯片企業並未生產美方打壓的微細芯片類型，料中美角力難再波及個股表現？另外，澳門4月賭收報捷，或反映濠賭股已迎來行業曙光？

 

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