林家亨：今年美國減息機會不大 料港股19500點以下獲資金吸納

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國聯儲局一如市場預期宣布加息0.25厘，市場本來憧憬加息周期結束，惟聯儲局主席鮑威爾在記者會表示，現時通脹前景不支持減息，亦不排除有需要時再加息，拖累美股向下。大市缺乏利好因素下，即使北水今日回歸，港股亦難有睇頭？美匯指數回落，加上市場不確定性增加，部署金礦股不失為好選擇？五一黃金周結束，隨著更多出行、消費等數據發布，餐飲股或有新一輪炒作？上日（3日）升住等業績的百威亞太(01876)，首季盈利跌逾1%，加上銷售成本大增，今日股價勢必回吐？

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