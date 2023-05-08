溫傑：料港股本周維持橫行格局 短線挑戰20800點難度大

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

港股於五窮月首周雖一度挫至19700點水平之下，幸其後重返兩萬關後連續兩天企穩牛熊分界線（即250天線）之上，足以反映後市或轉趨樂觀？關注本周恒指季檢結果及中美最新消費物價指數公布後，對股市帶來甚麼影響。上周資金追入內銀內險股，多隻內銀股年初至上日（5日）已累升不少，現價吸納值博率有限？內銀股並非財息兼收之選？中國移動(00941)將於6月3日除淨，持貨者應留或守？三大中資電訊股有力維持強勢嗎？線上醫療股阿里健康(00241)發盈喜，料全年受惠於數字化﹑有望扭虧為盈轉賺逾4.5億元人民幣。新冠疫情過去，民眾對線上醫療服務需求會否受影響？數字化的利好作用已完全反映在股價之上？股價要收復年初高位至上日累計四成多的跌幅，難度有多大？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

etnet榮獲HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎。► 了解更多