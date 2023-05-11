  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

林家亨：美聯儲暫停加息機會達100%　恒指達保歷加通道底部可入貨

11/05/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　被視為通脹指標的美國4月消費物價指數（CPI）按月升0.4%，符合市場預期；按年增幅就回落至4.9%，略低市場預期且連跌第10個月。數據對6月聯儲局暫停加息起了多大參考作用？港股上日（10日）失守俗稱牛熊分界線的250天線，全日成交亦縮至900多億元，北水轉為淨流出港股，短線仍難脫險？電池級碳酸鋰價格回升至每噸23萬元人民幣，亦有大行看好鋰價將迎來反彈勢頭，值得憧憬鋰業股因此受帶動？早前全球第二大鋰產國智利宣布擬將鋰資源收歸國有，對環球鋰供應會造成多大影響？鋰電雙雄中，贛鋒鋰業(01772)及天齊鋰業(09696)哪隻投資價值較大？乘聯會公布4月份汽車銷售數據，加上國家支持汽車消費的政策能出盡出，汽車板塊有望迎來曙光？林Sir亦會為大家拆解理想汽車(02015)首季業績！

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

03690

美團－Ｗ

127.100

異動股

03988

中國銀行

3.280

異動股

00939

建設銀行

5.420

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 127.000
  • 03988 中國銀行
  • 3.280
  • 00939 建設銀行
  • 5.410
  • 00981 中芯國際
  • 20.200
  • 01725 香港航天科技
  • 10.140
股份推介
  • 06160 百濟神州
  • 146.300
  • 目標︰$167.30
  • 02130 嘉泓物流
  • 7.950
  • 目標︰$9.50
  • 01366 江南集團
  • 0.385
  • 目標︰--
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 41.400
  • 目標︰--
  • 01193 華潤燃氣
  • 28.850
  • 目標︰$35.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 326.200
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 81.450
  • 00005 滙豐控股
  • 58.500
  • 00941 中國移動
  • 66.850
  • 00001 長和
  • 52.850
報章貼士
  • 00916 龍源電力
  • 8.720
  • 目標︰$9.00
  • 01113 長實集團
  • 46.250
  • 目標︰--
  • 00316 東方海外國際
  • 160.300
  • 目標︰$172.60
熱炒概念股
即時重點新聞

11/05/2023 12:35  《國企紅籌》華虹半導體首季純利1.52億美元，升48%

11/05/2023 12:06  恒指半日低收40點報19721，理想升16%，藥明升5%

11/05/2023 10:02  港交所據報準備建議在颱風等惡劣天氣期間繼續交易

11/05/2023 09:41  【聚焦數據】內地4月PPI年降3.6%遜預期，三年來最大跌幅

11/05/2023 09:36  【聚焦數據】內地4月CPI同比升0.1%遜預期，逾兩年低

11/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出２﹒３５億元，買騰訊沽建行

11/05/2023 08:21  【大行炒Ｄ乜】高盛跟進中資電訊股、石油股，富瑞降神華目標評級

05/05/2023 17:23  《嚟緊炒Ｄ乜》理想汽車４月銷量創紀錄，中長線上望１６５銀

11/05/2023 11:42  《財資快訊》美電升報７﹒８３０９，一周至三個月拆息升３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>香港要聞

經絡:4月新批出按保宗數跌近三成，創三個月新低
人氣文章

新聞>財經熱話

理想首季虧轉盈兼料次季交付量激增　大行齊唱好飆一成半仍可追入？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指19300有較強支持 平保國壽可候低位吸納
品味生活
生活
人氣文章

鬆一鬆．通通

【神準】陸網爆紅MBTI「16型人格特質」大公開！優點、缺點、適合伴侶一次看，再解析16型座右銘
人氣文章

時事要聞

細分食物飲品9個狀態 社聯首份《照護食》指引 助難吞嚥者食得有尊嚴
人氣文章

命運占星台．占星師 Jupiter

從占星角度看Z世代！重視理念、價值觀，講心唔講金？企業如何留住這一代人才？
DIVA CHANNEL
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

見證男裝由正裝走向休閒的朝代！紳士風褸除了Harrington Jacket，還有甚麼經典之選？
人氣文章

古董投資秘笈．費吉

一支乾隆款青花抱月瓶：美國小拍又出現大仙丹，後續將會有怎樣的操作？
人氣文章

ArtInvest．Bosco Hong、Helena Hau

ArtInvest：畫作不要掛窗邊？為何有些畫框堪比一幅畫的價格？如何保持作品的Condition？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
情感伴侶VS床上伴侶：男人對關係愈認真，在床事上就愈保守？
人氣文章
夏天適量運動可令心火發散心情好！推介養心、補腎、安神「蓮藕蓮子栗子雞湯」
人氣文章
兒童隱性眼疾難察覺！發現眼球偏斜、常遮眼看東西要留神！幾多歲前係最佳矯正時機？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2023 13:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2023 13:57
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/05/2023 13:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/05/2023 13:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章香港要聞11/05/2023
經絡:4月新批出按保宗數跌近三成，創三個月新低
人氣文章財經熱話11/05/2023
理想首季虧轉盈兼料次季交付量激增　大行齊唱好飆一成半仍可追入？
人氣文章財經熱話11/05/2023
《午市前瞻》恒指19300有較強支持 平保國壽可候低位吸納
人氣文章國際動態11/05/2023
特朗普：若勝選將特赦國會騷亂者，並結束俄烏衝突
人氣文章大行報告11/05/2023
【大行炒D乜】電訊三寶三桶油揀邊隻好？一表盡掌握
人氣文章財經熱話11/05/2023
【理想業績】單車利潤比龍頭比亞迪高？兩大因素利好股價！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金