  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城：恒指短期19500-20300上落　看好高息股、金股、債券

12/05/2023

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　內地通脹降溫程度大過市場預期，消費物價升幅接近0，如何判斷內地經濟前景？美國通脹數據回落，惟市場擔心聯邦政府債務上限僵局、地區銀行業危機以及內地經濟復甦力度不足等，恒指連跌三日，累計跌553點，牛熊線失而復得，惟科技指數逆市向上，阿里巴巴(09988)上日（11日）更逆市升3%，科技股可部署博反彈？京東(09618)首季扭虧為盈，整體業績雖勝預期，惟內地經濟復甦勢頭未見樂觀，第二季業績難看好？中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)均於上日公布首季業績，兩者表現分歧。芯片股仍然受中美角力所影響，即使股價短線反彈，部署仍須審慎？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09988

阿里巴巴－ＳＷ

84.300

異動股

02015

理想汽車－Ｗ

113.400

異動股

02269

藥明生物

46.250

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.300
  • 02015 理想汽車－Ｗ
  • 113.400
  • 02269 藥明生物
  • 46.350
  • 06979 珍酒李渡
  • 8.520
  • 00981 中芯國際
  • 20.350
股份推介
  • 01772 贛鋒鋰業
  • 54.750
  • 目標︰$60.48
  • 06160 百濟神州
  • 145.900
  • 目標︰$167.30
  • 02130 嘉泓物流
  • 7.970
  • 目標︰$9.50
  • 01366 江南集團
  • 0.385
  • 目標︰--
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 42.300
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 84.300
  • 00700 騰訊控股
  • 328.800
  • 00941 中國移動
  • 65.900
  • 00005 滙豐控股
  • 58.700
  • 00388 香港交易所
  • 309.200
報章貼士
  • 00902 華能國際電力股份
  • 4.920
  • 目標︰$5.16
  • 01099 國藥控股
  • 26.650
  • 目標︰$34.00
  • 03331 維達國際
  • 20.550
  • 目標︰$25.00
熱炒概念股
即時重點新聞

12/05/2023 12:07  恒指半日跌25點報19718，京東飆升7%，宏橋挫8.4%

12/05/2023 12:08  《午市前瞻》氣氛轉淡恒指牛熊線難保，京東健康有機染藍但難炒起

12/05/2023 11:01  【恒指季檢】恒指季檢今揭曉，分析指京東健康及理想汽車或染藍

12/05/2023 11:31  《港元利率》拆息全線跌隔夜息由高位回落，一個月期結束16連升

12/05/2023 11:43  《本港經濟》滙豐環球研究上調今年香港經濟增長預測至5%

12/05/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２１﹒０５億元，買盈富沽理想

12/05/2023 08:38  【大行炒Ｄ乜】京東系績後獲眾大行唱好，野村降華虹至「中性」

12/05/2023 11:42  《財資快訊》美電軟報７﹒８３９３，一周至一個月拆息較上日微軟

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】貸款超額縮水　居民續去槓桿
人氣文章

新聞>財經熱話

中美關係或現轉機科技股借勢彈　京東季績勝預期獲大行唱好點部署
人氣文章

新聞>財經熱話

【內地經濟】內地經濟復甦不似預期　力谷內需抗通縮？
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

1成半青年患精神病 逾7成無求助 抑鬱比例最多 「不食早餐」也屬徵兆
人氣文章

小薯茶水間

日韓大熱超簡單「偶像儲蓄法」！追星都儲到錢？韓妹10日儲$2,700引偶像關注！ 1
人氣文章

娛樂情報

《一舞傾城》演媽媽生 姚子羚最難忘車廂激咀戲
DIVA CHANNEL
人氣文章

Watch & Jewelry

細細睇英王查理斯加冕典禮：王冠鑲有近3,000顆寶石、加冕斗篷超過100年歷史！每個細節都大有來頭
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

李欣儀個展《序列》：人與都市在日常中，一種隱約的規律
人氣文章

ChatENT．月巴氏

張艾嘉，她說明了電影的意義
健康好人生 Health Channel
人氣文章
還未到盛夏，天氣又熱又濕！我要解暑！夏日素湯：陳皮老黃瓜清熱湯
人氣文章
流感季節殺到？新冠個案上升？3類或會削弱免疫力食物要注意！雪糕都有份？
人氣文章
兒童隱性眼疾難察覺！發現眼球偏斜、常遮眼看東西要留神！幾多歲前係最佳矯正時機？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/05/2023 15:54
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 12/05/2023 15:54
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 12/05/2023 15:54
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 12/05/2023 15:35
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章國際動態12/05/2023
馬斯克稱為推特物色到女CEO，特斯拉股價應聲上漲
人氣文章FOCUS12/05/2023
【FOCUS】貸款超額縮水　居民續去槓桿
人氣文章財經熱話12/05/2023
中美關係或現轉機科技股借勢彈　京東季績勝預期獲大行唱好點部署
人氣文章財經熱話12/05/2023
【內地經濟】內地經濟復甦不似預期　力谷內需抗通縮？
人氣文章財經熱話12/05/2023
傳有基金總部遷星致拆息抽高，金管局:日常監察未發現有異常活動
人氣文章財經熱話12/05/2023
【下周策略】伍禮賢：重磅科技股下周陸續放榜　或成撐市關鍵！
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【講座花絮】陶冬看「2023年：政策轉變之年」圓滿舉辦——撥開雲霧看青天！

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【今日知昔】尖沙咀鐘樓每代人都有唔同印象！點解大鐘曾超過70年無響？過往呢度係東鐵綫嘅尾站？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金