  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

恒指轉勢向上，短期可上望5月高位約20300點水平

16/06/2023

嘉賓： iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　聯儲局6月暫停加息，刺激科技股造好，帶動恒指今日最多升逾400點，雖然內地三頭馬車數據差過預期，一度令恒指升幅收窄，但午後好快再度向上，升至近全日最高位收市，報19828點，並收復50天線，成交更重返1200億樓上。恒指有望轉勢？短期重上2萬大關指日可待？科指再次跑贏大市，收升逾3%，兼逼近4200點大關，美國息口或已見頂，加上內地監管因素消退，目前係咪部署科技股嘅好時機？加上618年中大促銷已正式開搶，銷量數字可否利好京東(09618)及阿里巴巴(09988)等電商股？Nike內地線上銷售按年增長69％，申洲國際(02313)作為NIKE主要代工廠商，股價最多升逾一成一，係表現最好藍籌，股價近日呈上升趨勢，高位可睇咩水平？適逄杭州亞運將開幕，一眾體育用品股有望再次炒起？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

其他體品股相關新聞：
杭州亞運臨近兼獲瑞信唱好，體品股隨時再落鑊可以點揀？
《盤前攻略》恒指料高開逾１００點，申洲８５元阻力大不宜高追
恒指全日高收４２０點報１９８２８，申洲飆逾１１％，李寧漲９％
《異動股》體品股造好，申洲升近７％領漲藍籌，李寧升近６％

 

其他航空股相關新聞：
五月客運數據對辦三大航齊造好，國航獲大行祝福可看高一線？
【大行炒D乜】莎莎績後大行點評價？click入嚟睇下
國泰１０月起優化機師飛行時數薪金計算方式
《中國要聞》民航局：暑假國際客運航班增至每周超過６０００班
《中國要聞》民航局：５月全行業載客量恢復至疫前同期約９５％
《Ａ股焦點》Ａ股航空股造好，５月旅客周轉量按年續大漲
《國企紅籌》東方航空（００６７０）５月載客量升５﹒４倍

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

45.100

異動股

06160

百濟神州

118.800

異動股

00857

中國石油股份

5.800

更多開市Good Morning

延伸閱讀

精選美股行情
More
  • 道瓊斯工業平均指數
    升 34,448.39
    +40.33 (+0.117%)
  • 標準普爾500指數
    升 4,433.11
    +7.27 (+0.164%)
  • 納斯達克綜合指數
    跌 13,772.27
    -10.55 (-0.077%)
精選預託證券 More
00003 香港中華煤氣
按盤價(HKD)︰升6.672
變動率︰+0.899%
較港股︰-5.50%
00005 滙豐控股
按盤價(HKD)︰升61.431
變動率︰+0.563%
較港股︰+0.71%
00001 長和
按盤價(HKD)︰升48.807
變動率︰+0.483%
較港股︰-0.90%
00688 中國海外發展
按盤價(HKD)︰跌17.599
變動率︰-2.344%
較港股︰-1.79%
精選中資美股 More
BGNE 百濟神州
按盤價(USD)︰跌195.990
變動率︰-2.512%
BIDU 百度
按盤價(USD)︰跌144.830
變動率︰-2.609%
BILI 嗶哩嗶哩
按盤價(USD)︰跌17.585
變動率︰-3.907%
GDS 萬國數據
按盤價(USD)︰跌12.995
變動率︰-4.449%
精選美股 More
RBLX
Roblox Corp
按盤價(USD)︰升42.160
變動率︰+3.766%
NVDA
英偉達
按盤價(USD)︰升435.950
變動率︰+2.209%
COKE
Coca-Cola Consolidated
按盤價(USD)︰升654.130
變動率︰+2.077%
AMD
Advanced Micro Devices
按盤價(USD)︰跌121.015
變動率︰-2.596%
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美股之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/06/2023 12:41 EDT
港股之報價延遲最少15分鐘，更新時間為：16/06/2023 18:00
美國指數之報價延遲最少15分鐘。
美國時間為 : 16/06/2023 12:41 EDT
顯示更多
緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 45.100
  • 06160 百濟神州
  • 118.800
  • 00857 中國石油股份
  • 5.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.080
股份推介
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.710
  • 目標︰$1.10
  • 09696 天齊鋰業
  • 57.050
  • 目標︰$69.00
  • 01211 比亞迪股份
  • 267.400
  • 目標︰$300.00
  • 00598 中國外運
  • 2.720
  • 目標︰$3.10
  • 01110 金活醫藥集團
  • 0.680
  • 目標︰--
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.600
  • 00700 騰訊控股
  • 363.000
  • 00005 滙豐控股
  • 61.000
  • 00941 中國移動
  • 63.600
  • 00001 長和
  • 49.250
報章貼士
  • 00973 L'OCCITANE
  • 22.950
  • 目標︰$25.80
  • 01397 碧瑤綠色集團
  • 0.710
  • 目標︰$1.18
  • 03606 福耀玻璃
  • 31.800
  • 目標︰$35.00
熱炒概念股
即時重點新聞

16/06/2023 16:34  《盤後部署》恒指成功收復兩萬關，阿里巴巴升近3%可先鎖定利潤

16/06/2023 18:46  消息：習近平表示歡迎微軟在內美企的人工智能技術在中國落地發展

16/06/2023 16:03  《本港樓市》中原CCL按周跌0.48%，連跌3周共1.13%

16/06/2023 09:46  《中國要聞》據報中國將推系列提振經濟措施，發萬億元特別國債等

16/06/2023 10:52  【外圍經濟】日央行維持貨幣政策不變，強調必要時加碼寬鬆

16/06/2023 17:47  【北水炒Ｄ乜】淨流出９６﹒２６億元，買中石油沽盈富

16/06/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】野村維持百濟神州「買入」，花旗恢復莎莎「買入」

16/06/2023 17:36  《嚟緊炒Ｄ乜》維他奶下周派全年成績單，長線有望上試１８﹒４銀

16/06/2023 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒８２４２，隔夜拆息較上日升至５﹒３％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《嚟緊炒D乜》維他奶下周派全年成績單，長線有望上試18.4銀
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》習近平見蓋茨，滬指全周升1.3%，人民幣脫離低位
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】再多3行上調港元定存4厘息以上！賺高息有咩要求？
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

AI晶片三強激鬥！AMD推出AI加速器、Intel轉向純GPU架構，劍指NVIDIA龍頭地位？
人氣文章

足球俱樂部．主教練

曼城得歐聯，贏得醜陋；三冠皆封王，晉身豪門
人氣文章

時事要聞

早前遭訓誡司法抄襲 法官陳嘉信判詞再被質疑 被指涉另案整合律師陳詞
DIVA CHANNEL
人氣文章

港女講男．妮洛

步入三十不婚即分？被年齡追著跑，以結婚為終極目標，「為結而結」真的會幸福？
人氣文章

性治療師手記．古錦榮

無性婚姻：有感情，性就變得不重要？親近對方的意欲不再，結果只剩下無盡失落感
人氣文章

Fashion

告別大Logo、Monogram，低調奢華是今年時尚皇道！了解內行人才明白的Quiet Luxury、Quiet Fashion精髓！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
提防夏日蚊出沒！使用蚊怕水有甚麼注意？成分天然都可能有副作用？蚊叮可以點止痕？
人氣文章
夏天總會迷上香菜！消暑妙品推介：香菜滷冬瓜塊 1
人氣文章
女士狂出黃褐斑同生活壓力、空氣質素有關？中醫︰按穴位、外敷七白散可改善！附4招預防貼士
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2023 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/06/2023 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 17/06/2023 00:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/06/2023 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話16/06/2023
《嚟緊炒D乜》維他奶下周派全年成績單，長線有望上試18.4銀
人氣文章中國故事16/06/2023
《神州經脈》習近平見蓋茨，滬指全周升1.3%，人民幣脫離低位
人氣文章生財有道16/06/2023
【高息定存】再多3行上調港元定存4厘息以上！賺高息有咩要求？
人氣文章財經熱話16/06/2023
五月客運數據對辦三大航齊造好，國航獲大行祝福可看高一線？
人氣文章數碼新動力16/06/2023
數碼港合辦STEM+E比賽2023 中學生初嘗創科實戰滋味
人氣文章財經熱話16/06/2023
【下周策略】觀望下周LPR操作結果，李澤銘：恒指下個位睇20500點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港啲事】將軍澳究竟係屬九龍定新界？大量機構地址寫九龍將軍澳？新界的士揀地方入？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金