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恒指短期可上望20372點附近，50天線為支持位

19/06/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　恒指連續兩日做好，上周五（16日）最多曾升逾320點，兼重上兩萬關口，成交規模進一步增加至千七億元。全星期計，累升逾650點。大市成交顯著回升，動力指標配合下，恒指有望向上挑戰100天線（約20163點）？美國務卿布林肯周日（18日）起一連兩日訪華，兩國緊張關係有望破冰？港交所(00388)今日正式推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」及雙櫃台莊家機制，目前獲批雙櫃台證券有24隻，當中不乏騰訊(00700)等大藍籌，。不過事前港交所都同市場「打定底」，籲大家不要抱太大期望，預料刺激港股成交的作用有幾大？下一階段人民幣計價的證券納入至互聯互通更值得憧憬？有外媒報道指，中央政府計劃「落重藥」提振經濟，包括新增基礎設施支出、發行約1萬億元人民幣特別國債資助基礎設施項目等，中央或由基建入手谷經濟，可利好相關股份？另外中央亦考慮取消對中小城市第二套住房的限購措施，但居民購房信心未恢復下，措施成效存疑？

 

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