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黃瑋傑：恒指升浪有望持續　短期於19500-20150點整固

20/06/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　國家主席習近平與美國國務卿布林肯會面，刺激港股上日（19日 ）收市前V型反彈，最終收市跌幅收窄，中美關係明朗化將會是推動大市向上的催化劑？大市向上還有多少水位？本港拆息（HIBOR）全線抽高至逾5厘，刺激部分本地銀行股逆市向上，當中滙控(00005)見逾四年高位，高見61.5元，市場預計美國仍會加息，存款基礎較多的？滙控將最受惠？上半年內地股市跑贏港股，上證綜合指數升幅逾5%，市場預計下半年將會有更多刺激經濟措施出台，加上中美關係現曙光，現為部署A股好時機？

 

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