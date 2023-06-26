港股大跌空間有限，首級阻力睇19377點

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

聯儲局主席鮑威爾在國會發表演說，預料今年內仍需加息一至兩次，在美元轉強下，人民幣進一步走弱，港股上周五最多再度急跌逾400點，收市更失守萬九點大關，藍籌股當中，只有四隻有得升，北水假期下，大市成交不足700億。恒指再失廿天平均線，下級支持睇咩位置？內地中成藥全國集採平均降價49%，消息拖累一眾醫藥股向下。中國生物製藥(01177)最多跌近9%，為表現最差藍籌股，兼連跌四個交易日。疫後行業競爭激烈加上收入受壓，行業前景難睇好？之後再分析埋上星期YouTube 投票冠軍股阿里巴巴(09988)！

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

其他旅遊股相關新聞：

內地端午出遊人次超疫前水平，暑假臨近大行唱好旅遊股可吼？

《中概異動》攜程跌逾３％失守５０天線，現報２６６﹒８元

《外資精點》花旗：長線旅遊需求下季或進一步釋放，看好華住集團

《Ａ股焦點》中國端午節期間旅遊支出低於疫情前水平，旅遊股小升

其他醫藥股相關新聞：

內地中成藥集採大降價，醫藥股縱現反彈勿沾手？

恒指全日跌９５點報１８７９４，潤電收升６％，翰森製藥漲５％

《異動股》翰森製藥（０３６９２）曾升逾５％，現報１２﹒８元

《異動股》潤電等２家公司上午９：４１異動

《中國要聞》內地中成藥集採平均降價４９％，白雲山、石藥等中選

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情