黃瑋傑：料恒指18800-19300窄幅上落，若升穿後19500有阻力

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

恒指7月開局一度升逾400點，高見19330點，惟成交淡靜，難配合大市持續向上勢頭？新能源車股造好，比亞迪(01211)、小鵬(09868)、理想(02015)截至上日（3日）收市，於現貨主板市場均錄得資金淨主動流入逾3億，小鵬靠G6提升銷量有望翻身？與其餘兩者新能源車黑馬睇齊有無難度？美國加息將見頂，現為合適時機以投資級債券鎖定收益？

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