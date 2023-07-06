林家亨：恒指本周19300點遇阻力，跌至18500點才值博

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

美國聯儲局公布上月議息會議紀錄，大部分官員認為6月暫停加息為合適做法，並預計今年或仍會多次加息，市場加息見頂預期落空，將同時拖累美股以及港股？上日（5日）港股沽空比率創1998年以來最高，達27％，主板沽空金額大增至約235億，反映投資者看淡後市？現階段宜觀望為主？航運股連日造好，早前中遠海控(01919)無懼盈警炒上，東方海外(00316)第二季收入按年大跌近63％，股價又能否繼續受惠近日航運板塊氣氛帶動？股價抗跌力有多高？小鵬(09868)預計下半年月度交付量將會大增至1.5萬輛，刺激小鵬(XPEV)隔晚美股衝高5％，小鵬港股可跟隨美股向上嗎？上望空間有多少？ 比亞迪(01211)有關布局海外的消息不斷，惟股價無力向上，只要不失守此股價水平，仍具投資價值？

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