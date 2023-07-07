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溫鋼城：港股七月底前恐下試萬八邊，下周內地經濟數據成焦點

07/07/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　港股上日（6日）出現小股災，大跌577點收市，收報18533點，進一步跌穿所有主要移動平均線兼保歷加通道底部，18500點水平雖見支持，惟隔晚美國就業數據意外強勁，歐美股市齊低收，恐拖累港股今日進一步尋底？下試5月低位（18044點）風險有多大？成交金額續弱兼新股上市氣氛薄弱下，港交所(00388)股價短線「無運行」？大多間行續對中資體品股吹淡風，料中國體育用品企業今年的全年目標面臨下行風險，並憂慮國際品牌競爭加劇將為中資體育用品股帶來更多壓力。面對環球經濟增長放緩，個別國家更有經濟衰退風險時，大行看法有否誇大對中資體品股的影響？同為內需板塊的啤酒股，恐成環球消費市道疲弱下的犧牲品？據報人行要求內地銀行收緊自貿區債券投資，實際流程是如何？又會對內銀股股價造成甚麼影響？

 

 

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