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陳鳳珠：內地通縮壓力增，或拖AH股後腿，恒指短線萬九阻力大

12/07/2023

嘉賓：匯盈集團研究部主管 陳鳳珠

 

　　內地6月廣義貨幣(M2)及狹義貨幣(M1)餘額再度擴闊，對整體內地經濟會帶來甚麼影響？急於增加M2餘額，或反映現時內地通縮風險迫在眉睫？以內地資本為主的港股，恐進一步受A股拖累？即使過去兩日反彈，都只屬技術性後抽而難持久？中國汽車工業協會公布內地6月汽車銷量逾262萬輛，按年升近半成，按月則有一成升幅，反映市場已充分消化行業上半年價格戰的負面影響？數據刺激車股上日有追捧，當中蔚來(09866)更有一成一以上升幅，升幅凌厲純屬追落後？股價仍有上升空間嗎？行業逐漸淘汰傳統燃油車，傳統車企都急忙轉型應戰。吉利(00175)宣布將夥拍母企吉利控股及雷諾組合資公司，整合發動機及變速器業務，料出售收益約97.8億元人民幣。如何解讀此舉？是吉利技術面未達標﹑抑或是想加快轉型進程才尋求第三方合資？澳門6月入境數據理想，帶動一眾濠賭股炒上，惟政府及行業均僅對下半年賭收持審慎樂觀態度，反映雙方都默認下半年博彩業或重拾疲態？

 

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