陳鳳珠：內地通縮壓力增，或拖AH股後腿，恒指短線萬九阻力大

嘉賓：匯盈集團研究部主管 陳鳳珠

內地6月廣義貨幣(M2)及狹義貨幣(M1)餘額再度擴闊，對整體內地經濟會帶來甚麼影響？急於增加M2餘額，或反映現時內地通縮風險迫在眉睫？以內地資本為主的港股，恐進一步受A股拖累？即使過去兩日反彈，都只屬技術性後抽而難持久？中國汽車工業協會公布內地6月汽車銷量逾262萬輛，按年升近半成，按月則有一成升幅，反映市場已充分消化行業上半年價格戰的負面影響？數據刺激車股上日有追捧，當中蔚來(09866)更有一成一以上升幅，升幅凌厲純屬追落後？股價仍有上升空間嗎？行業逐漸淘汰傳統燃油車，傳統車企都急忙轉型應戰。吉利(00175)宣布將夥拍母企吉利控股及雷諾組合資公司，整合發動機及變速器業務，料出售收益約97.8億元人民幣。如何解讀此舉？是吉利技術面未達標﹑抑或是想加快轉型進程才尋求第三方合資？澳門6月入境數據理想，帶動一眾濠賭股炒上，惟政府及行業均僅對下半年賭收持審慎樂觀態度，反映雙方都默認下半年博彩業或重拾疲態？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加