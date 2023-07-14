  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城：港股後向睇實人民幣走向，料恒指20000點阻力大

14/07/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　港股連升到第四日終見價量齊升，不單收升489點、收復20及50天線，大市成交金額亦回升至千億元之上；若成交未能維續配合升勢，都難言大市是否已轉勢？若計及量度升幅，恒指最新目標價劍指20000點大關，會否期望過高？市場等待月中內地公布上月三頭馬車數據﹑及月底召開的政治局會議，或能有效推動大市進一步向上？惟內地以美元計價進出口數據表現都較市場預期差，凸顯海外需求疲態。人民幣上月走勢仍弱，按理利好出口，如何解讀上月出口數據未見起色？出口不振，但又難靠內需撐市，中央難道已對托住經濟束手無策？內地網信辦等七部門聯合公布AI分類分級監管，提到AI發展將在發展和安全並重的基礎下，對AI服務包容審慎和分類分級監管，或反映官方對AI發展全面「開綠燈」？監管清晰之下企業有法可依，反而為企業樂見？資源股方面，油金股續受追捧，利好利淡因素並存下，如何解讀金價走勢？石油股賺息蝕價風險大嗎？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

etnet Forex版面大革新！一按了解更新詳情，參加遊戲，填問卷贏獎品！► 立即了解與參加

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

56.600

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.930

異動股

01919

中遠海控

7.790

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 56.800
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.930
  • 01919 中遠海控
  • 7.790
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 82.350
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 147.900
股份推介
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 147.900
  • 目標︰$160.00
  • 00772 閱文集團
  • 34.550
  • 目標︰$40.00
  • 09997 康基醫療
  • 8.290
  • 目標︰$8.88
  • 06618 京東健康
  • 55.150
  • 目標︰$65.80
  • 02899 紫金礦業
  • 12.920
  • 目標︰$12.80
人氣股
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.930
  • 00388 香港交易所
  • 301.600
  • 00005 滙豐控股
  • 62.800
  • 00001 長和
  • 47.800
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 92.850
報章貼士
  • 01357 美圖公司
  • 3.120
  • 目標︰--
  • 01910 新秀麗
  • 24.500
  • 目標︰$25.80
  • 02688 新奧能源
  • 91.950
  • 目標︰$106.60
熱炒概念股
即時重點新聞

14/07/2023 07:53  中國平安(02318)上半年保費收入4598億人幣，增逾7%

14/07/2023 07:50  《國金頭條》PPI再證通脹降溫，美股上行但美匯跌破100

14/07/2023 07:54  《ＩＰＯ反應》新傳企劃公開超購逾43倍，一手中籤率30%

14/07/2023 08:13  【聚焦人幣】IIF：外資6月淨流入A股，債市連續6個月遭減持

14/07/2023 07:53  六福集團(590)第一季度同店銷售整體增62%，港澳增75%

14/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出３﹒２７億元，買快手沽騰訊

14/07/2023 08:19  【大行炒Ｄ乜】大行跟進醫療股，滙證狠劈京東健康近三成目標

14/07/2023 09:41  《財資快訊》美電軟報７﹒８１７１，一周拆息較上日跌３０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

遠東酒店(00037)澄清九華徑地盤申請綜合發展，待今天審議
人氣文章

新聞>財經熱話

政府發行500億元銀債，保證息率上調至5厘
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：港股後向睇實人民幣走向，料恒指20000點阻力大
品味生活
生活
人氣文章

玩樂 What’s On

日本最受歡迎豪華酒店排行榜Top 10！箱根溫泉旅館佔3間！邊間被封全國餐飲實力最強？no.1連奧巴馬都是所屬品牌粉絲
人氣文章

鹹蝦燦假日煮場．John Rocha 鹹蝦燦

童年回憶返晒嚟！DIY超足料碗仔翅，超好口感兼無味精！懷舊風味必備3種調味料
人氣文章

著數速遞

消費券優惠｜Klook大派5大支付平台優惠碼！本地、海外活動都有折！一連五日再鬥最高消費額嬴$2,000獎賞！即睇參加方法
DIVA CHANNEL
人氣文章

Beauty

標靶式護膚、不再Hard Sell的新式美容院！專訪Weirdo Beauty創辦人Yuki：當自信提升，「美」就由自己定義！
人氣文章

Travel & Dining

由著名設計師Ashley Sutton打造！宛如夜上海的懷舊酒吧Maggie Choo's，注定又是一個不歸夜
人氣文章

Get it Beauty！．Michelle Yeung

My Skin But Better：如母胎美肌般的底妝法？私心推薦3款好用MSBB妝物！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
中醫點睇抑鬱症？情志失調隨時傷臟腑氣血！教你煲生蠔大蜆蘿蔔湯、金針雲耳烏雞湯，疏肝解鬱兼寧神
人氣文章
中風有咩常見徵兆？千萬不可搬動患者！中醫分享1個方法減低中風傷害
人氣文章
「講出嚟舒服啲！」、「唔好鑽牛角尖！」開解情緒困擾者經常犯的錯誤！你中幾多項？他們最需要的是甚麼？
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 11:12
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 11:12
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 14/07/2023 11:12
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 14/07/2023 10:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話14/07/2023
遠東酒店(00037)澄清九華徑地盤申請綜合發展，待今天審議
人氣文章財經熱話14/07/2023
政府發行500億元銀債，保證息率上調至5厘
人氣文章開市Good Morning14/07/2023
溫鋼城：港股後向睇實人民幣走向，料恒指20000點阻力大
人氣文章財經熱話14/07/2023
新傳企劃公開超購逾43倍，一手中籤率30%
人氣文章中國故事13/07/2023
《神州經脈》6月進出口遜，李強撐平台經濟，生成式AI監管施行
人氣文章財經熱話13/07/2023
憧憬加息周期結束，美元走弱金價急升，金礦股造好邊隻最值博？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金