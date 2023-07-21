  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城：靜待月底政治局會議，恒指短線萬八為首關，次級支持落至16800點

21/07/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　恒指連跌三日，連北水都信心盡失，上日拉大隊走錢近140億元；人行、國家外匯局聯手救人民幣都無力托市，港股上日（20日）仍反覆低收，回落至萬九點以下，現時市底真的如此弱、還是只是營造條件讓下周於中央政治局會議期間托市？下周除了關注美國聯儲局的息口動向，主席鮑威爾會後聲明才是關鍵，或會釋出最新的加息周期時間表。市場資金緊絀，港元拆息（HIBOR）連續三日全線上揚，現時仍有進一步上升空間嗎？HIBOR續升，對本地樓市有甚麼影響？大行唱好九置(01997)，公司早前亦已發盈喜，似乎公司前景不俗？內地據報擬放鬆一線城市購房限貸政策，惟措施只涵蓋首置客，政策持續性及成效成疑？中央要提振民眾購房信心，已無計可施？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

58.900

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.770

異動股

01919

中遠海控

8.080

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 58.900
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.770
  • 01919 中遠海控
  • 8.080
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 81.450
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 141.200
股份推介
  • 00285 比亞迪電子
  • 27.050
  • 目標︰$30.00
  • 00316 東方海外國際
  • 118.000
  • 目標︰$141.00
  • 02886 濱海投資
  • 1.680
  • 目標︰--
  • 00598 中國外運
  • 2.770
  • 目標︰$3.10
  • 00921 海信家電
  • 19.640
  • 目標︰$21.00
人氣股
  • 00700 騰訊控股
  • 334.600
  • 00005 滙豐控股
  • 64.300
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 90.850
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.770
  • 00388 香港交易所
  • 297.000
報章貼士
  • 03993 洛陽鉬業
  • 4.850
  • 目標︰$5.20
  • 00881 中升控股
  • 27.150
  • 目標︰$32.00
  • 06865 福萊特玻璃
  • 23.050
  • 目標︰$27.75
熱炒概念股
即時重點新聞

21/07/2023 09:21  恒指低開9點報18918，新奧能源瀉5.5%，中升跌5%

21/07/2023 08:26  【美息見頂】聯儲局前主席伯南克：7月加息可能是最後一次

21/07/2023 10:38  余偉文:內地部委支持鞏固香港國際金融中心地位及離岸人幣發展

21/07/2023 10:02  【內房困局】萬達稱本周或完成資產處置，有望及時兌付到期美元債

21/07/2023 10:58  《異動股》滙控(5)升近1%連升第七日，再創逾5年新高

21/07/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１３８﹒３４億元，買騰訊沽盈富

21/07/2023 08:20  【大行炒Ｄ乜】滙證跟進濠賭股，舜宇遭多間大行狠劈目標

21/07/2023 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒８１４４，兩個月拆息較上日升２０基點

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》市況維持膠著 滙控65元可部分獲利 餘下等派息
人氣文章

新聞>專訪

【譚新強專訪】「解鈴」債務待中央，香港谷Crypto「過時」（有片）
人氣文章

新聞>大行報告

【大行炒D乜】舜宇盈警點部署？濠賭股邊隻好？一表盡掌握
品味生活
生活
人氣文章

娛樂情報

緋聞男女孖住拍真人騷搵真銀 黃宗澤甘願做蔡潔「愛犬」
人氣文章

著數速遞

放暑假去玩！九巴推學生優惠！兩星期指定過海路線半價！港鐵8.19加推一天半價日，搭去羅湖落馬洲都得！即睇優惠詳情
人氣文章

基金債券攻略．凌風

銀債保證5厘息，冇得輸
DIVA CHANNEL
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

當Jaeger遇上LeCoultre：積家最新推出的第二個The Collectibles典藏系列！囊括11款經典之作
人氣文章

More Than Fashion．Ivan Lau

《絕世網紅》：華麗背後總是充斥醜陋！當你看過這齣人氣韓劇，還會對網紅世界著迷嗎？
人氣文章

Beauty

傳奇女星Jane Birkin離世！愛馬仕Birkin Bag的靈感繆思，卻只愛用竹籃！全球大賣的禁歌也出自她？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
各國醫學界宣布：脂肪肝改名！點解新名要用「代謝性脂肪肝病」？原因竟然係舊名錯重點？
人氣文章
甲亢都有抑鬱症狀？兩者點分？中醫睇甲亢：肝氣鬱結！湯水、桑菊茶幫助理氣、清肝、散結
人氣文章
科大中大聯合研究：孕婦染新冠損胎盤發育！研發團隊：有助開發更佳治療方案
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2023 12:44
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2023 12:45
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/07/2023 12:44
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/07/2023 12:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章財經熱話21/07/2023
《午市前瞻》市況維持膠著 滙控65元可部分獲利 餘下等派息
人氣文章專訪21/07/2023
【譚新強專訪】「解鈴」債務待中央，香港谷Crypto「過時」（有片）
人氣文章大行報告21/07/2023
【大行炒D乜】舜宇盈警點部署？濠賭股邊隻好？一表盡掌握
人氣文章開市Good Morning21/07/2023
溫鋼城：靜待月底政治局會議，恒指短線萬八為首關，次級支持落至16800點
人氣文章財經熱話21/07/2023
特斯拉股價瀉10%，馬斯克身家蒸發200億美元
人氣文章財經熱話21/07/2023
聯儲局前主席伯南克：7月加息可能是最後一次
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流報價服務

【etnet Bonus】外匯虛幣版面大革新！齊玩遊戲填問卷、贏7-11 港幣$20現金券！

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨歷史篇！原來城寨宋朝已經出現！到底點解會成為「三不管地方」？

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金