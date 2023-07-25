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黃瑋傑：恒指若企穩50天線之上，下級目標250天線，惟未有力重回年初高位

25/07/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　內地政治局會議上日（24日）召開，國家主席習近平於會議上提及要續著力擴大內需，以消費拉動經濟增長，亦提到要加大民生保障力度、穩就業。中央取態已轉趨務實？惟是次會議提出政策大方向，又足以支撐大市回升嗎？即使會議提及要適時調整優化房地產政策，但僅得方向性發言，對內房股的利好作用有限？外圍留意美國聯儲局周三（26日）公布議息結果後的聲明，或能從中參透出局方的加息路徑。上日逆市升逾2％的新東方(09901)早前被發現投放十億元人民幣，開設北京新東方文旅有限公司，進攻文旅市場，主打旅遊業務及旅遊開發項目策劃諮詢等服務。新東方創辦人俞敏洪數年內又改「賽道」，這次轉型文旅領域，反映集團早前力推的教育直播間再發展空間有限？開拓新業務會增加集團的財政負擔嗎？新業務又能如何增加與本業的協同效應？另一異動股奈雪的茶(02150)官宣開啟事業合夥人計劃，惟官宣後翌日股價隨即急插逾半成，上日連跌第二日﹑續挫逾一成，全數蒸發上周四（20日）的升幅。奈雪的茶連年虧損後終開放加盟，這次屬背水一戰？業績成功靠此翻身機會有多大？

 

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