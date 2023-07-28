  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

若恒指企穩20155點才有望轉勢，現僅宜炒波幅

28/07/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　美國聯儲局一如預期加息四分一厘，加上內地政治局會議後，市場憧憬著會議後可能有具體政策推出，港股氣氛正面，高開之後有買盤吸納，最多升逾320點，兼收復100天平均線（現處19579點），收報19639點，升273點，升市下成交增加至逾千億。至於科指表現就更加亮眼，步入技術性牛市。恒指如果可以企穩19534點阻力位，有望上攻兩萬點大關？造車新勢力之一小鵬(09868)獲德國汽車製造商大眾汽車投資7億美元，小鵬以每股ADR 15美元作價，向大眾汽車發新股。交易完成後，大眾將持有小鵬近5％股權，雙方除會聯合開發兩款電動車車型外，亦達成技術合作框架協議。小鵬可藉此開拓新銷售增長點？扭虧為盈時間表有機會提前實現？上半年內地遊戲產業報告指，期內國內遊戲市場實際銷售收入規模按年跌逾2％，但按月增長逾兩成二，預計下半年將會出現較強勁的觸底反彈。行業前景可睇好？哪隻遊戲股有機會跑出？內地最新公布遊戲版號，騰訊(00700)未有遊戲入圍，近期就算大市向上，但騰訊升幅不太大，股價要有突破都要等業績之後？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫 https://bit.ly/2T70l62

───────────── 

更多精彩節目

直播節目《hot talk 1點鐘 https://bit.ly/2T4T46z

────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel  https://bit.ly/3lhKE89

 

仲要為影片按 Like及開啟新片提示！

 

其他電訊股相關新聞：
電訊三寶獲國策加持惟遭野村降目標，可趁股價回軟吸納？
【大行炒D乜】多間大行升小鵬目標價，野村降中資電訊股目標價
《駐京專電》工信部：加強通用人工智能、６Ｇ等未來產業前瞻布局
《專家之言－葉尚志》港股技術反彈成交縮降，短線或進一步下探

 

 其他金礦股相關新聞：
美匯急升金價下挫創逾兩周低，惟仍獲大行唱好，金礦股可趁機吸？
《盤後部署》恒指單日轉向突破兩萬無懸念，東方甄選上望４９元
《行業數據》中鋼協：上半年煉焦煤採購成本同比跌近１８％
恒指低開２２０點報１９４１８，中升挫５％，新地跌３％

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

73.450

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.680

異動股

01919

中遠海控

7.910

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 73.600
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.690
  • 01919 中遠海控
  • 7.870
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 115.300
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 142.300
股份推介
  • 00321 德永佳集團
  • 1.250
  • 目標︰$1.36
  • 02486 普樂師集團控股
  • 5.340
  • 目標︰--
  • 01896 貓眼娛樂
  • 10.240
  • 目標︰$11.06
  • 00123 越秀地產
  • 9.860
  • 目標︰$13.00
  • 01666 同仁堂科技
  • 6.640
  • 目標︰$7.65
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.950
  • 00700 騰訊控股
  • 336.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 12.160
  • 00007 智富資源投資
  • 0.151
  • 00990 榮暉國際
  • 0.870
報章貼士
  • 06862 海底撈
  • 22.450
  • 目標︰--
  • 01179 華住集團－Ｓ
  • 35.850
  • 目標︰$41.50
  • 06823 香港電訊－ＳＳ
  • 9.030
  • 目標︰$11.50
熱炒概念股
即時重點新聞

08/08/2023 07:50  《國金頭條》巴郡財報亮眼股價創新高，美股反彈道指漲逾400點

08/08/2023 07:53  香港科技探索(1137)7月總商品交易額7億元，同比升12%

08/08/2023 07:53  泰加保險(06161)申請上市覆核委員會覆核除牌決定

08/08/2023 07:53  《神州民企》雅居樂(03383)7月預售額跌55%

08/08/2023 07:53  【企業盈警】香港華人(00655)料中期盈利跌最多83%

08/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４４﹒３６億元，買盈富沽騰訊

08/08/2023 08:27  【大行炒Ｄ乜】小米獲大行調高目標，中金將中生製藥目標劈半

04/08/2023 10:56  《嚟緊炒Ｄ乜》金沙中國突破２５０周線，目標價４０﹒５５銀

07/08/2023 16:41  《財資快訊》美電軟報７﹒８０６４，一年期拆息維持５﹒２厘

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

《神州經脈》外儲連續兩月小幅增，醫藥反腐啟動，博雷利今秋訪華
人氣文章

新聞>財經熱話

中電中期扭虧為盈，澳洲業務虧損大幅收窄，股價造好現價可吸？
人氣文章

新聞>財經熱話

【收市短打】醫藥分銷類股份弱勢，可趁機撈底？陳政深：板塊有被查風險暫不宜掂
品味生活
生活
人氣文章

快樂退休．曾智華

誠哥出招、例不虛發
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

好到你唔信和慘得過你信
人氣文章

時事要聞

mRNA疫苗之母賽艇喻科研 背向終點奮力前進
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

「《Barbie芭比》：一套成年人才看懂的電影」從討好別人到善待自己，是我們一輩子的修行
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

「她能在黑夜，給我太陽──獻給潘迪華」展覽：回溯潘迪華的另類藝術旅程
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

專訪臺灣組合好樂團：「心裏知道家的方向，是很踏實的。」
健康好人生 Health Channel
人氣文章
癌痛難忍！分3大類、急性、慢性、突發性！植入鎮痛泵精準施藥，有助改善「難治性癌痛」
人氣文章
又熱又濕！踏入生暗瘡高峰季節！背部爆瘡易留疤痕，男人比女人更高危？嚴重會影響情緒
人氣文章
經常胸悶翳痛？可能患心臟病！中醫針灸有效強心補肺！佐以艾灸，一個治療兩個效果！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2023 09:56
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2023 09:56
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 08/08/2023 09:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 08/08/2023 09:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章中國故事07/08/2023
《神州經脈》外儲連續兩月小幅增，醫藥反腐啟動，博雷利今秋訪華
人氣文章財經熱話07/08/2023
中電中期扭虧為盈，澳洲業務虧損大幅收窄，股價造好現價可吸？
人氣文章財經熱話07/08/2023
【收市短打】醫藥分銷類股份弱勢，可趁機撈底？陳政深：板塊有被查風險暫不宜掂
人氣文章財經熱話07/08/2023
【阿里預測】阿里季度料多賺24%，螞蟻整改落幕，聚焦分拆業務
人氣文章香港要聞07/08/2023
洪水橋擬棄高架捷運改用無軌電車，署方指因造價較低
人氣文章香港要聞07/08/2023
工展會購物節最後一天，有展商稱生意額歷來最差
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
串流版IQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】呂法傳師傅繼續拆解電影神怪橋段！最恐怖又真實嘅港產鬼片係邊套？俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入廟定係廟有最多靈體？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金