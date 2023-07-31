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溫傑料恒指8月先升後整固，目標20800點

31/07/2023

嘉賓：凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　恒指在期指結算日先跌後回升，最多倒升逾300點，高見19940點，收於近全日高位19916點，值得留意？係今次大市並非乾升，而係有逾1300億成交配合。大市企穩100天線（現處約19572點）樓上，重上6月高位約20155點附近指日可待？如內地刺激措施出台，可支持港股迎來真正轉勢？渣打(02888)打頭陣率先派成績表，中期純利近24億美元，按年升14.3％，期內收入升近14％至逾89億元，而淨息差較去年同期增加35基點至1.67％，集團除增派50％中期息至6美仙，同時亦加推10億美元回購計劃。多個好消息刺激下，渣打股價午後最多拉升近半成，可否借業績及回購再向上？滙控(00005)連升三日後有回吐，加上集團宣布已完成回購，今日最多跌逾2％，但十天線失而復得。大行預測滙控第二季每股派息料為10美仙，今次或有機會開展新一輪回購計劃？

 

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