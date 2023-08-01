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港股擺脫下行格局，成交配合下目標睇20800至21000點

01/08/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　恒指連續三日造好，累漲713點。以上日計，高開後愈升愈有，加上內地最新7月製造業PMI升至49.3，略勝預期，帶動大市最多急升444點，見20361點逾三個月高，之後升幅收窄，兩萬點有支持。最終收報20078，升162點，全日成交逾1825億元，創1月底即六個月最多。恒指事隔一個月終於上返2萬關，下級目標可上望多少？不過大成交下外資似乎仍未回歸，港匯維持在7.8水平左右，反映外資仍然睇淡後市？住建部明確政策支持方向後，內地一線城市中北京、深圳、廣州相繼表態，將適時優化房地產政策。刺激相關股份做好，不過內房股先升後回，升幅收窄。世茂(00813)於2021和22年合共虧損近486億元人民幣，復牌被洗倉，跌六成六。內房板塊壞消息不斷，行業前景難言樂觀，內房危機下半年或進一步續拖累內地經濟？海底撈(06862)中期持續經濟業務利潤大增近30億，股價急升12.2％，亦是表現最好藍籌股。內地發改委發布《關於恢復和擴大消費的措施》，涉及汽車、住房及家電等，餐飲股雖不在其中，但若經濟復甦步伐加快，相關股份仍然有望分一杯羹？

 

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