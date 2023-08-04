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溫鋼城：恒指若守得穩19500點，可上望20800點

04/08/2023

嘉賓：iFAST Global Markets副總裁 溫鋼城

 

　　惠譽下調美國長期信用評級的影響持續，歐美股市連日下跌，隔晚美國十年期債息一度逼近4.2厘，惟股神巴菲特表示美元為世界儲備貨幣，毋須擔心評級下調，並指旗下巴郡基金會繼續買入國債，美股回調與事件關係有多大？投資者要注意防風措施？加上，大摩指內地救市零散，籲投資者先行獲利離場，港股勢必受壓？長和(00001)及長實(01113)相繼公布業績，前者減少派中期息一成，後者則持平，料今日（4日）股價走勢因而分歧？長實旗下新樓盤首批折實均價為近7年最低，本港樓市或需要更多措施刺激樓市氣氛？內地將調低股票業務結算備付金繳納比例至13％，對刺激股市交投作用大嗎？券商股可謂有政策配合的當炒板塊？

 

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