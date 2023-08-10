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林家亨指港股現屬短線調整，料恒指19000點有支持

10/08/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　國家統計局上日（9日）公布7月CPI後，內地股市走弱收市，港股則輕微轉升，反映內地經濟疲弱對港股影響有限？內地經濟最壞情況已過？物價水平會否構成內地貨幣政策的主要掣肘？航空股國泰(00293)及內地餐飲股百勝中國(09987)上日齊出中期業績。國泰中期由虧轉盈賺逾42億元，不派息；惟績後股價無起色，僅以近平收埋單，如何解讀業績和股價間的分歧？未來業務重心將傾向客運服務？至於百勝中國中期純利升近1.7倍至約5億美元，上半年經營利潤更已超越去年全年；不半年要維持強勁增長，難度何在？但即使有中央力撐，業務性質限制下，行業前景未必能迎來強勁復甦？新能源車受方面，理想汽車(02015)績佳但股價反跌，下周一（14日）將公布中期業績的龍頭比亞迪(01211)又會否重蹈覆徹？轉攻無人駕駛市場的成功率有多高？

 

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