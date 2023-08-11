  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

溫鋼城：看好科技股業績，惟大市短期難突破20300點

11/08/2023

嘉賓： iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　美國7個月消費物價指數（CPI）按年升幅微升至3.2％，惟低過市場預期，核心CPI增長放緩，利率期貨顯示，美國9月或將暫停加息，但同時低基數效應逐步顯現，目前亦難言通脹受控？阿里巴巴(09988)首季業績亮麗，經調整利潤按年增48%，遠高於市場預期，刺激美股ADR較本港上日（10日）收市價一度升高逾7％，港股今早勢必高開？上望空間有多大？旗下雲業務收入按年僅增長4%，年初雲業務減價戰影響有多深遠？作為收入佔比第二大的業務，收入增長緩慢值得擔心？三大中資電訊股全部已放榜，中移動(00941)業務增長並非最高，惟公司表示有信心全年能實現超過1萬億元人民幣，以及利潤創新高的目標，按照上半年業績推斷，達標可期？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

etnet榮膺HKIRC「2022-2023年度無障礙網頁設計嘉許計劃」三項金獎！► 了解詳情

返回開市Good Morning

相關資料 - 

異動股

異動股

09868

小鵬汽車－Ｗ

65.100

異動股

00020

商湯－Ｗ

1.580

異動股

01919

中遠海控

7.890

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 09868 小鵬汽車－Ｗ
  • 65.200
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.580
  • 01919 中遠海控
  • 7.910
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 102.800
  • 09888 百度集團－ＳＷ
  • 138.500
股份推介
  • 01171 兗礦能源
  • 11.860
  • 目標︰$13.79
  • 00753 中國國航
  • 6.400
  • 目標︰$7.05
  • 00384 中國燃氣
  • 8.490
  • 目標︰$9.56
  • 00107 四川成渝高速公路
  • 2.490
  • 目標︰$2.52
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 320.200
  • 目標︰--
人氣股
  • 03690 美團－Ｗ
  • 137.700
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 96.200
  • 00700 騰訊控股
  • 336.000
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 11.980
  • 00007 智富資源投資
  • 0.163
報章貼士
  • 01992 復星旅遊文化
  • 8.930
  • 目標︰$12.00
  • 01378 中國宏橋
  • 7.300
  • 目標︰$8.40
  • 01913 普拉達
  • 55.650
  • 目標︰$60.50
熱炒概念股
即時重點新聞

11/08/2023 07:50  《國金頭條》7月CPI增幅低預期，再證通脹減速，美股重回升勢

11/08/2023 07:53  【企業盈警】碧桂園(02007)料中期虧損最多550億人幣

11/08/2023 07:53  阿里巴巴(09988)首季度純利343億人幣，升51%

11/08/2023 07:54  滙控(00005)港英共再斥2.8億元回購447萬股

11/08/2023 07:54  李寧(2331)半年賺21.2億人幣跌3.1%，息36.2分

11/08/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入１７﹒７６億元，買友邦沽中電信

11/08/2023 07:55  【大行炒Ｄ乜】永利績後獲提升目標價，碧桂園目標價遭狠劈半

11/08/2023 09:40  《財資快訊》美電升報７﹒８１９５，隔夜拆息較上日飆至３﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

中國恒大旗下恒大地產發債券年報，同樣資不抵債
人氣文章

新聞>財經熱話

碧桂園(02007)料中期虧損最多550億人幣
人氣文章

新聞>生財有道

【高息定存】銀行上調定存息搶銀債退款，建行亞洲7天最高20厘
品味生活
生活
人氣文章

鹹蝦燦假日煮場．John Rocha 鹹蝦燦

屋企都整到！Cafe人氣小食「西班牙蛋餅」鬆軟香口，送酒都啱！一隻平底鑊搞掂
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

玄學面相｜殺人犯有樣睇？甚麼是「殺手耳」？「輪飛廓反」配合一種眼神易誤入歧途！
人氣文章

娛樂情報

古巨基演唱會邀請逾20位新晉歌手獨欠「聲夢幫」？基仔回應反骨之說：合作靠緣份
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

金鏈Layering穿搭法則！哪種長度易於日常配搭T-shirt？如何以盒子鏈、萬字夾鏈、古巴頸鏈營造個人風格？
人氣文章

Beauty

Prada進軍美妝界！以Rethinking Beauty為靈感，一口氣推出多款唇膏、影盤和護膚品！
人氣文章

虢礫緙嘞．Karl Lui

集優雅、時尚、機能多種風格於一身！Cartier、Jaeger-LeCoultre、Tag Heuer、Glashütte Original 方形腕錶佳作
健康好人生 Health Channel
人氣文章
突然變得喜怒無常、熱衷打扮，會是偷食嗎？看清他出軌的4個徵兆！
人氣文章
食落好甜不一定是高糖！夏天當造蜜瓜屬高糖？減肥、糖尿病人適合吃嗎？碳換算一杯蜜瓜等於幾多碗飯？
人氣文章
麵包控真多！教你整「減糖全麥肉桂卷」！甜度剛好健康少負擔
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2023 10:57
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2023 10:57
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 11/08/2023 10:57
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 11/08/2023 10:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
練好基本功
最新專題
More
人氣文章財經熱話11/08/2023
中國恒大旗下恒大地產發債券年報，同樣資不抵債
人氣文章財經熱話11/08/2023
碧桂園(02007)料中期虧損最多550億人幣
人氣文章生財有道10/08/2023
【高息定存】銀行上調定存息搶銀債退款，建行亞洲7天最高20厘
人氣文章中國故事10/08/2023
《神州經脈》美國限制對華高科技投資，日韓英美等出境團解禁
人氣文章財經熱話10/08/2023
【績優尋寶】中聯通增派中期息，百勝中國盈利倍升，齊獲大行唱好都可吼？
人氣文章財經熱話10/08/2023
彭博分析師：碧桂園危機衝擊料比恒大更大
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「星期一的布魯斯：​今天也不想上班盲盒」 或「星期一的布魯斯：ipad 保護套」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金