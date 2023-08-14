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溫傑：負面因素繼續發酵，恒指本周或下試18500

14/08/2023

嘉賓： 凱基亞洲投資策略部主管 溫傑

 

　　港股連跌兩周後，似乎本周開始都難見起色！內房碧桂園(02007)為市場投下震撼彈，名下11隻境內債今日（14日）起停牌，加上大市買盤薄弱及有零碎沽壓，恒指本周恐再下試月內低位？靠藍籌股業績帶動大市氣氛又有用嗎？港股同時需面對美國禁投令，對中資背景佔比較多的港股而言為限制大市反彈的一大因素？市場焦點放在內房財困危機會否持續蔓延，若碧桂園步恒大(06666)後塵破產倒閉，漣漪效應或較恒大誇張？濠賭股金沙中國(01928)中期扭虧轉盈，賺1.75億美元，收入亦有逾2倍增長至近29億美元；要追平過往三年蒸發的股價﹑盈利及市值，難度有多高？上周五（11日）逆市反弾逾6％的中軟國際(00354)，受惠鴻蒙全自主，有望穩定短中線收入來源？

 

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