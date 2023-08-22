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黃瑋傑料港股已見年內高位，現僅屬技術性反彈，不宜過分樂觀

22/08/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

 

　　港股七連跌，恒指上日更同時刷新月內及年內新低，一度低見17587點，勢將失守回調0.618（17584點）水平，市場各項負面因素未改善下，恒指恐續尋底？恒指年初至上日（21日）波幅達約5100點，但與過去五年平均波幅（約8200點）比較，波幅仍算較小，意味恒指年內仍有下跌空間？市弱下，內地人民銀行公布的最新LPR調整幅度又不似預期，或令市場進一步失望？值得憧憬中央再以財政政策救市嗎？內銀業績期將至，市場預料內銀第二季淨息差（NIM）按年及按季跌幅，會較首季跌幅減少；惟內房問題持續發酵，前景亦難望樂觀？內地人工智能（AI）發展龍頭科企百度(09888)今日（22日）收市後將公布中期業績，多家券商預測百度中期Non－GAAP至少有15％升幅，惟股價近期受壓，放榜前更失守牛熊分界線，如何解讀市場預期及股價表現的分歧？AI業務暫未能成為業績收入增長點？廣告業務增長速度又會如何受內地經濟波動擾動？

 

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