黃瑋傑料港股已見年內高位，現僅屬技術性反彈，不宜過分樂觀

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

港股七連跌，恒指上日更同時刷新月內及年內新低，一度低見17587點，勢將失守回調0.618倍（17584點）水平，市場各項負面因素未改善下，恒指恐續尋底？恒指年初至上日（21日）波幅達約5100點，但與過去五年平均波幅（約8200點）比較，波幅仍算較小，意味恒指年內仍有下跌空間？市弱下，內地人民銀行公布的最新LPR調整幅度又不似預期，或令市場進一步失望？值得憧憬中央再以財政政策救市嗎？內銀業績期將至，市場預料內銀第二季淨息差（NIM）按年及按季跌幅，會較首季跌幅減少；惟內房問題持續發酵，前景亦難望樂觀？內地人工智能（AI）發展龍頭科企百度(09888)今日（22日）收市後將公布中期業績，多家券商預測百度中期Non－GAAP至少有15％升幅，惟股價近期受壓，放榜前更失守牛熊分界線，如何解讀市場預期及股價表現的分歧？AI業務暫未能成為業績收入增長點？廣告業務增長速度又會如何受內地經濟波動擾動？

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

─────────────

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上8時55分開始，都會有【開市Good Morning】！

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

─────────────

更多精彩節目:

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

─────────────

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

─────────────

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載