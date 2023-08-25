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溫鋼城：料美團業務前景樂觀，現屬好消息出貨，待股價回至125元宜吼

25/08/2023

嘉賓：iFAST Global Markets 副總裁 溫鋼城

 

　　港股三連升而北水續撐市，但三日累計升不足600點，反映技術性反彈只屬短暫利好，不宜過分樂觀？現時市場信心薄弱下，大市稍有升幅便會有資金離場？美團(03690)上日（25日）收市後放榜，第二季由虧轉盈，上半年經調整EBITDA更有6.1倍升幅；在內地市況仍弱下，美團交出如斯亮麗中期成績表，或可增強投資者信心？惟公司用於增加員工福利的「研發開支」按季及按年均有穩定升幅，此方面開支恐持續增加？股價早於績前已炒上，三日已累升逾一成，投資者趁好消息出貨機會大嗎？手機設備股瑞聲(02018)中期純利跌57％1.5億元人民幣，收入及毛利均跌，料手機需求續降將持續困擾未來業績？同時涉獵汽車市場業務的瑞聲，又能否跑贏同業舜宇(02382)，在需求低迷期中存活過來？另外豬肉股中糧家佳康(01610)亦放榜，中期虧損輕微擴大至4.69億，本月初內地水災影響生豬供應，料對豬價的影響會持續多久？或能支撐豬價及豬肉股第三季業績？內地民眾消費降級風險下，內需股中哪些仍值博？

 

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