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熊麗萍：內地政策可助恒指突破18600點，下關劍指萬九

30/08/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　據報內地或會加快降準時間表，市場憧憬會加大救市力度，恒指上日（29日）升幅最多擴大至逾450點，高見18583點，但受制於20天線（18638點），藍籌股普遍向上，收升逾350點，報18484點，升市下全日成交有逾一千億銀。反彈浪還能持續多久？上日大市表現佳，純屬期指結算前「粉飾櫥窗」？小米(01810)次季經調整純利按年增1.47倍至51.4億元，但收入繼續下跌，按年跌4％。次季毛利率創新高，下半年又可否維持？有傳華為5G手機將重返內地市場，原本需求疲弱的手機市場競爭加大，小米相關收入及毛利或再受壓？另外內險股龍頭股中國平安(02318)半年純利按年減少1.2％698.4億元人民幣，除留意新業務價值及保費收入之外，亦關注內房債務問題對平保影響，平保身為碧桂園(02007)第二大股東，被牽連的風險有多大？

 

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