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林家亨：港股仍未完全消化好利因素，料短線仍有支持，惟市況下月或有變

31/08/2023

嘉賓：國農證券董事總經理 林家亨

 

　　港股反彈勢頭似乎一瞬即逝，恒指上日（30日）尾市轉跌，輕微低收1點，回至18500點以下，成交亦僅達千億門欖。港股現處業績期尾聲兼除淨高峰期將至，恒指9月勢再度轉弱？再刷新年內低位的風險大嗎？近月前後有五間車企宣布新資金注入或新合作計劃，到底哪個車企的合作最值得期待？是否每個新合作都能發揮協同效應？林Sir將為大家深入分析新能源車行業的發展前景及各車企的潛在優勢！國內車企同時面對產能過剩問題，有何解決方法？上月國內汽車產銷數字不成正比，反映汽車市場或已陷飽和階段？另外，林Sir亦會為大家分析申洲國際(02313)中期業績，低基數效應下中期按年少賺一成，實際經營苦況恐較業績數字上更嚴峻？內地民眾消費信心未完全恢復下，內需股前景堪憂？

 

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