  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

黃瑋傑：若恒指未能向上突破，料17500-18500點區間橫行

05/09/2023

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑

　　內地推出連環拳提振股市及樓市，刺激港股上日（4日）反彈462點，成交增至逾1500億，9RSI亦回升至60水平，再向上動力足夠嗎？內地政策對港股的利好作用有多持續？攜程(09961)第二季收入按年增加1.8倍，淨利潤按年增8.1倍，惟按季表現難及首季，仍可看好集團前景？內地接二連三推出提振樓市措施，反映中央對救樓市決心強，惟內房股仍未脫險？短炒板塊有貼士！海爾智家(06690)上半年業績不俗，加上受惠內地樓市刺激作用，可中長線部署？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

 

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

返回開市Good Morning

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 沒有相關資料。
股份推介
  • 01099 國藥控股
  • 21.750
  • 目標︰$24.50
  • 09699 順豐同城
  • 8.940
  • 目標︰$9.30
  • 02315 百奧賽圖－Ｂ
  • 17.140
  • 目標︰--
  • 00763 中興通訊
  • 24.600
  • 目標︰$29.00
  • 01839 中集車輛
  • 6.330
  • 目標︰$8.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 93.000
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.590
  • 06969 思摩爾國際
  • 7.990
  • 00700 騰訊控股
  • 329.400
  • 00001 長和
  • 41.700
報章貼士
  • 02128 中國聯塑
  • 4.490
  • 目標︰$5.20
  • 00998 中信銀行
  • 3.600
  • 目標︰$4.00
  • 01883 中信國際電訊
  • 3.070
  • 目標︰$3.70
熱炒概念股
即時重點新聞

05/09/2023 12:05  恒指半日跌284點報18559，新奧能源跌逾6%，潤地挫5%

05/09/2023 11:09  《魚缸博客》融創中國逆市飆升，現價係咪買得過？

05/09/2023 12:05  《午市前瞻》恒指回吐料先維持上落市，吼舜宇不如追強勢比電

05/09/2023 11:22  【樓市鬆綁】不見即時提振，上周末京滬深新盤成交合計反降兩成

05/09/2023 12:08  《中國要聞》瑞幸咖啡：醬香拿鐵首日賣逾542萬杯，銷售額破億

05/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入４２﹒９９億元，買盈富沽美團

05/09/2023 08:30  【大行炒Ｄ乜】花旗削多間內銀目標，商湯目標遭滙證狠劈近半

05/09/2023 11:41  《財資快訊》美電軟報７﹒８３８１，一周拆息較上日飆至４厘

專題透視
人氣文章

新聞>FOCUS

【FOCUS】慕尼黑車展揭幕，「BAC」新勢力崛起
人氣文章

新聞>財經熱話

攜程次季多賺8倍中期扭虧，股價反急挫應如何部署？旅遊股仲有咩選擇？
人氣文章

新聞>財經熱話

《午市前瞻》恒指回吐料先維持上落市 吼舜宇不如追強勢比電
品味生活
生活
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

美打壓中國的原因
人氣文章

娛樂情報

何超儀老公陳子聰擔任驚慄 片《怨泊》出品人！超儀為老公健康求神拜佛，完成電影宣傳即赴美做手術
人氣文章

肥碌大食遊．曾智華

兩間民歌餐廳‧兩種快樂體驗
DIVA CHANNEL
人氣文章

Fashion

Hermès 2023秋冬配飾總覽：手袋、腕錶、珠寶新品率先看！超可愛Mini Médor 手袋、時尚實用Kelly Pocket、玩味復古絲巾
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

來自米蘭的Vintage Vibe： Massimo Alba 2024 Spring Collection，瀰漫詩意的高級時裝
人氣文章

Travel & Dining

Bacha Coffee香港首間咖啡店登場！還原摩洛哥百年老店風情：逾200款精品咖啡豆、特色牛角包、自家製蛋糕
健康好人生 Health Channel
人氣文章
丈夫的另類嗜好：偷拍和儲模型的最大分別，是將人變成了「物體」
人氣文章
二十四節氣 | 處暑養生吃米飯養脾胃、增氣血！初秋保健湯水：「冬瓜瑤柱杞子栗子湯」，養胃健脾補肝腎 4
人氣文章
嫖妓被太太識破？有愛卻不能一起生活下去，最終只落得分開收場
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2023 13:34
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2023 13:34
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 05/09/2023 13:34
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 05/09/2023 13:15
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
政經專訪
最新專題
More
人氣文章FOCUS05/09/2023
【FOCUS】慕尼黑車展揭幕，「BAC」新勢力崛起
人氣文章財經熱話05/09/2023
攜程次季多賺8倍中期扭虧，股價反急挫應如何部署？旅遊股仲有咩選擇？
人氣文章財經熱話05/09/2023
《午市前瞻》恒指回吐料先維持上落市 吼舜宇不如追強勢比電
人氣文章國際動態05/09/2023
白宮：金正恩擬月底訪俄，與普京當面討論軍售協議
人氣文章財經熱話05/09/2023
【攜程業績】攜程業績具倍數式增長，旅遊相關股下半年可看好？
人氣文章大行報告05/09/2023
【大行炒D乜】內銀點部署？一表盡覽花旗最新評級目標價
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金