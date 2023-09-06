  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定

恒指9月上落格局為主，料跌穿17500點機會微

06/09/2023

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

 

　　內地最新公布財新服務業PMI遠遜預期，加上離岸人仔繼續偏軟，拖累港股上日跌幅擴大，最多急插逾410點，低見18431點，收報18456點，跌387點，險守20天線（約18446點），九月開局第二日已蒸發首日大半升幅，大市今個月走勢堪憂？華為新手機Mate 60 Pro開售反應正面，分析料下半年出貨計劃已提升約20％550600萬部，據報華為新手機搭載中芯(00981)代工的新芯片，同內地手機龍頭之一的華為合作，可算擺脫美國制裁重要一步？當中負責提供光學模組的舜宇(02382)上日逆市靠穩，下周蘋果公司亦會推出新型號手機，舜宇等相關股份短期繼續有炒作？另外本地龍頭地產商之一的新地(00016)將公布全年業績，因本港物業銷售收入及相關毛利率下滑，市場預料基礎溢利介乎262億至279億元，按年最多下跌約8.6%，上半年本港樓市市況低迷，多間發展商減價賣樓，新地盈利按年放緩為預期之內？下半年零售市道還值得憧憬嗎？

 

【立即追蹤我們的YouTube頻道，一按即睇所有精彩影片】

 

 

 

─────────────

 

【直播節目 一按即睇】每逢港股交易日早上855分開始，都會有【開市Good Morning】！

 

節目重溫► https://bit.ly/2T70l62

 

───────────── 

 

更多精彩節目

 

直播節目《hot talk 1點鐘》 ► https://bit.ly/2T4T46z

 

─────────────

 

本節目歡迎觀眾即場互動/提問有關投資問題，惟經濟通不會邀請任何觀眾加入任何網上群組，包括但不限於股市分析群組，亦不會接觸個別觀眾進行任何股票／商品／資產／服務之推介／銷售。倘發現任何未經授權的推銷／邀約留言，或提問與投資無關的問題，或留言有中傷/厭惡/謾駡/誹謗成份，又或影響其他觀眾觀賞節目，經濟通將立即删除其帳戶，並保留採取進一步行動的權利，敬請留意！

 

─────────────

 

喜歡我們的影片，記得訂閱etnet YouTube Channel ► https://bit.ly/3lhKE89

 

 

 

全城注視！銀行紛紛推出定存高息優惠，即上etnet一鍵格出最佳息率！► 了解詳情

返回開市Good Morning

更多開市Good Morning

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 沒有相關資料。
股份推介
  • 01508 中國再保險
  • 0.510
  • 目標︰$0.68
  • 01099 國藥控股
  • 21.050
  • 目標︰$24.50
  • 09699 順豐同城
  • 8.590
  • 目標︰$9.30
  • 02315 百奧賽圖－Ｂ
  • 17.000
  • 目標︰--
  • 00763 中興通訊
  • 24.300
  • 目標︰$29.00
人氣股
  • 00001 長和
  • 41.500
  • 00005 滙豐控股
  • 57.850
  • 00020 商湯－Ｗ
  • 1.570
  • 09988 阿里巴巴－ＳＷ
  • 91.700
  • 03988 中國銀行
  • 2.680
報章貼士
  • 01045 亞太衛星
  • 2.390
  • 目標︰--
  • 09866 蔚來－ＳＷ
  • 84.050
  • 目標︰$100.00
  • 00135 昆侖能源
  • 6.110
  • 目標︰$7.00
熱炒概念股
即時重點新聞

06/09/2023 07:55  《國金頭條》市場關注利率去向，美股三大指數齊挫道指跌195點

06/09/2023 07:53  《神州民企》雅居樂(3383)8月預售額逾25億人幣跌50%

06/09/2023 08:17  【國際要聞】英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產

06/09/2023 07:53  港鐵公司(00066)建設及營運屯門南延線和古洞站

06/09/2023 07:53  冠君產業信託(2778)發新基金單位及現金付管理費1.2億元

06/09/2023 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入近１２０億元，買盈富沽中芯

06/09/2023 08:32  【大行炒Ｄ乜】攜程績後獲大行提升目標價，摩通降一眾濠賭股目標

06/09/2023 09:48  《財資快訊》美電升報７﹒８４２３，隔夜拆息較上日跌至２﹒５％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

傳華為新手機搭載中芯芯片，技術有突破，利好股價？熊麗萍：惟波幅較大！
人氣文章

新聞>中國故事

傳中國將推出大基金三期，晶片概念興奮華微電子漲停
人氣文章

新聞>香港要聞

港鐵公司(00066)建設及營運屯門南延線和古洞站
品味生活
生活
人氣文章

時事要聞

上月網騙投資案 6成涉WhatsApp白撞 上半年釣魚攻擊增17% 提防「朋友」要求助認證
人氣文章

著數速遞

9.9購物節｜Trip.com/ Sasa/ Dyson限時優惠︰澳門teamLab門票買一送一/ 貴婦級La Mer、Estee Lauder護膚品4折起/ Dyson指定日子買滿額減$1,000！
人氣文章

缸邊隨筆．石鏡泉

美打壓中國的原因
DIVA CHANNEL
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

麗晶酒店翻新：城中最美Infinity Pool、別出心裁設計盡覽維港景、預約困難自助早餐，集美好回憶、藝術、奢華於一身的Staycation體驗！
人氣文章

Fly with Luna．夏月

同父母自由行：10個和父母出遊實用小秘訣！除了自駕遊還有哪些出行方法？一個小法寶輕鬆安排行程！
人氣文章

Beauty

LUSH x Barbie聯乘系列登場！以限量芭比粉色汽泡彈、香氛皂、洗髮露，沉浸於夢幻的粉色世界
健康好人生 Health Channel
人氣文章
旅行搭長途機5個方法防腰痠背痛！3個動作即時拉筋、減關節壓力兼防血栓，座位內都做到！
人氣文章
糖尿病 | 4款食物有效降低空腹血糖！飲蘋果醋控制糖尿病情？不能不知這5大重點
人氣文章
糖尿病 | 4款食物有效降低空腹血糖！飲蘋果醋控制糖尿病情？不能不知這5大重點
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/09/2023 11:43
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 06/09/2023 11:43
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 06/09/2023 11:43
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 06/09/2023 11:25
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
風水蔣知識
最新專題
More
人氣文章財經熱話06/09/2023
傳華為新手機搭載中芯芯片，技術有突破，利好股價？熊麗萍：惟波幅較大！
人氣文章中國故事06/09/2023
傳中國將推出大基金三期，晶片概念興奮華微電子漲停
人氣文章香港要聞06/09/2023
港鐵公司(00066)建設及營運屯門南延線和古洞站
人氣文章開市Good Morning06/09/2023
恒指9月上落格局為主，料跌穿17500點機會微
人氣文章國際動態06/09/2023
英國第二大城市伯明翰市政府宣布破產
人氣文章財經熱話05/09/2023
【綠色債券】港府發行不少於150億綠債，保底息升至4.75厘
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【今日知昔】九龍城寨唔係得犯罪活動！當年香港有八成魚蛋來自九龍城寨！？

鬼節必聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？│港古仔

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金